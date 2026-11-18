"Desidero esprimere, a nome mio personale, dell'intera Provincia e del Comune che rappresento, le più sentite condoglianze per la scomparsa di Giuseppe Pitronaci. La sua è stata una testimonianza concreta di impegno civile e sociale, portata avanti con passione, generosità e un profondo senso di responsabilità. In questi anni ha rappresentato un punto di riferimento per ANMIL e per tante persone che hanno trovato nell'associazione un luogo di ascolto, sostegno e tutela".

Queste le parole di Simone Calamai, presidente della Provincia di Prato e sindaco del Comune di Montemurlo, nell'esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Pitronaci, presidente territoriale ANMIL di Prato

"Voglio ricordare soprattutto il suo costante impegno per la sicurezza sul lavoro, una battaglia di civiltà alla quale ha dedicato tempo ed energie, contribuendo a mantenere alta l'attenzione su un tema che non può mai essere considerato acquisito o secondario. La sicurezza nei luoghi di lavoro significa rispetto della vita, della dignità e dei diritti delle persone. Giuseppe ha saputo portare avanti questo messaggio con convinzione, facendosi interprete delle esigenze di chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di un infortunio sul lavoro.

Un impegno che ha rivolto anche alle giovani generazioni, nella consapevolezza che la cultura della sicurezza e della prevenzione debba essere costruita fin dai primi anni di formazione. Tutto ciò rappresenta un'eredità importante che dobbiamo continuare a coltivare.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta l'ANMIL di Prato rivolgo la mia più sincera vicinanza. Il ricordo di Giuseppe e del suo impegno resterà un patrimonio importante per la nostra comunità".

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