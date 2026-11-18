Domani, giovedì 19 alle 11, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, la consegna del riconoscimento al fiorettista
Il Gonfalone d’argento, massima onorificenza concessa dal Consiglio regionale, sarà consegnato domani a Filippo Macchi, atleta delle Fiamme d’oro, nato a Pontedera il 19 settembre 2001, è uno schermidore italiano, specializzato nel fioretto e vincitore di due medaglie d'argento nel fioretto individuale e a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024.
A consegnare l’onorificenza sarà il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che aveva avanzato la proposta di conferimento all’Ufficio di presidenza.
Fonte: Toscana Consiglio Regionale
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