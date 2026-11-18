Il conto alla rovescia è cominciato. Manca poco all'inaugurazione della “Mappa del Consiglio delle Bambine e dei Bambini”. Appuntamento venerdì 20 novembre 2026, alle 16, in piazza Don Giovanni Minzoni alla presenza del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, dell’assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti, al Consiglio delle Bambine e dei Bambini uscente e i ai 4 ‘Sindaci per un giorno’ attualmente in carica.

La cittadinanza, le colleghe e i colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

L’IDEA DELLA MAPPA - Durante questo mandato, le ragazze e i ragazzi hanno espresso al sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi il desiderio di avere spazi in città più adatti a loro. Da qui è nata l'idea di far conoscere loro meglio Empoli, organizzando passeggiate con una guida museale alla scoperta della storia e dei luoghi storici della città.

Il ‘Consiglio’ è stato accompagnato dal personale dipendente del Servizio Scuola del Comune di Empoli a visitare i nuovi spazi nati in città, come DesTEENazione EVV (Comunità adolescenti, Empolese Valdarno Valdelsa) nell’Antico Ospedale San Giuseppe (via Luigi Paladini), La Redazione di Scomodo Empoli all’ex cinema La Perla (via dei Neri, 5) e la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi Palazzo Leggenda (via Paladini snc).

Le ragazze e i ragazzi hanno creato i simboli e una piccola descrizione per i vari luoghi scelti (visualizzabile scansionando un QR code), mentre l'illustratore Simone Frasca ha disegnato i monumenti e i punti di interesse.

La ‘Mappa’ resterà installata in piazza Don Giovanni Minzoni.

Il Consiglio delle bambine e dei bambini è un’istituzione importante per la nostra città e per tutta la comunità. Un percorso pieno di attività, sotto la guida esperta, attenta e gentile della facilitatrice Anna Sarfatti – affiancata da colei che sarà la nuova facilitatrice del ‘Consiglio’, Luisa Carretti - che ha portato le consigliere e i consiglieri ad avvicinarsi al funzionamento dell’amministrazione comunale, a conoscere più da vicino i bisogni di una comunità, farli sentire parte di una esperienza straordinaria che sta volgendo alla conclusione del suo mandato (2024-2026).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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