Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello, nell'ambito dei lavori di ampliamento alla terza corsia, è prevista nel fine settimana dal 20 al 23 novembre, la seconda fase delle operazioni di apertura al traffico di una nuova porzione del nuovo tracciato compreso tra il km 314+400 e il km 317+600. L’intervento completa il ciclo di lavorazioni avviato tra il 23 e il 25 ottobre, quando è entrato in esercizio oltre un chilometro del nuovo tracciato.

Le attività, nel complesso, impegneranno circa 150 tra tecnici e maestranze, più 60 mezzi. Di seguito, il cronoprogramma finalizzato, e poi condiviso con gli Enti Locali, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto sulla viabilità e comprimere i tempi di intervento:

- dalle 22.00 di venerdì 20 alle 06.00 di sabato 21 novembre, sarà chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello, in direzione nord; si precisa che l'area di servizio "Chianti est" resterà chiusa con orario 20.00-6.00. In caso di condizioni meteo favorevoli, le attività previste potranno essere effettuate mediante l’attivazione di una deviazione di carreggiata, garantendo una corsia per senso di marcia dalle 22.00 di venerdì 20 alle 22.00 di sabato 21 novembre. Negli stessi orari, pertanto l'area di servizio "Chianti est" sarà regolarmente aperta;

- dalle 22.00 di sabato 21 alle 6.00 di domenica 22 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni; si precisa che le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est", situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 20.00-6.00;

- nelle ore diurne del fine settimana (6-22) e dalle ore 22 di domenica fino alla mattina di lunedì 23 novembre sarà sempre garantita una corsia al traffico per senso di marcia. Al fine di agevolare i transiti in direzione nord, dalle 14.00 alle 22.00 di domenica 22 novembre sarà disponibile un'ulteriore corsia al traffico.

A partire dalle dalla mattina di lunedì 23 novembre entrerà in esercizio la nuova configurazione e la circolazione tornerà a scorrere su due corsie per senso di marcia.

Durante le ore centrali di sabato 21 e di domenica 22 novembre, nel tratto interessato dalle lavorazioni, sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media, pertanto, in accordo con gli Enti locali, si suggeriscono i seguenti itinerari alternativi:

Verso Firenze/Bologna

- per le brevi percorrenze: uscire alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

- per le lunghe percorrenze: anticipare l'uscita a Valdichiana, al km 385+400, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) seguendo le indicazioni per Siena, proseguire sul Raccordo Siena-Firenze (RA3) verso Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

Verso Roma

- per le brevi percorrenze: uscire alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

- per le lunghe percorrenze: anticipare l'uscita a Firenze Impruneta, al km 295+500, percorrere il Raccordo Siena-Firenze (RA3) seguendo le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) verso Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Nel corso delle lavorazioni, il Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia ha previsto il potenziamento dei servizi di monitoraggio del traffico e di assistenza agli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati.

Fonte: Autostrade