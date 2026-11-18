A pochi giorni dall'apertura della 55esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Samminiatesi, che ha preso il via lo scorso sabato 14 novembre, a Radio Lady si torna a parlare di tartufo e di cambiamento climatico. Ospiti della trasmissione Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione, e Luca Bracali, fotografo e documentarista toscano, nominato lo scorso anno Ambasciatore del tartufo delle Colline Samminiatesi nel mondo.

Bracali sarà protagonista di un talk insieme a Licia Colò proprio sul tema del cambiamento climatico e delle trasformazioni della natura, con uno sguardo al futuro dei territori del tartufo bianco.

L'intervista su Radio Lady

I primi passi della carriera di Bracali

Luca Bracali, fotografo e documentarista per la Rai e Sky, nel suo lavoro ha documentato realtà allarmanti come lo scioglimento dei ghiacciai. Su Radio Lady ha raccontato come nasce la sua passione, spiegando che ha iniziato a muovere "i primi passi nella ricerca fotografica, documentaristica e giornalistica quando ancora non si parlava di queste problematiche".

Nel corso del suo primo viaggio in Antartide, nel 2004, documentò il buco dell'ozono, parlando con gli scienziati della Vernadsky Base, "dove Jonathan Shanklin scoprì il buco dell'ozono nel 1985", spiega Bracali.

Poi, nel 2008, trascorse 35 giorni tra il Canada, "seguendo la migrazione degli orsi polari", e l'Alaska, dove Bracali ebbe "l'occasione di parlare con le popolazioni indigene degli Inuit e di intervistare scienziati della UAF (University of Alaska Fairbanks) - racconta il fotografo -. Lì sono venuti fuori i primi veri campanelli d'allarme sullo scioglimento dei ghiacci. È dai poli che partono i primi segnali e poi, a cascata, il fenomeno procede in avanti".

Quando Bracali riportò in Italia la notizia dello scioglimento dei ghiacci, fu intervistato dai media, ma molte persone gli chiedevano: "Se si sciolgono i ghiacci o muoiono gli orsi polari, a noi cosa importa? A noi la cosa non ci riguarda". La realtà, come ben sappiamo, è ben diversa e, come spiega il documentarista toscano, "esiste l'effetto domino: è partito tutto da lassù e ora sta arrivando quaggiù, con disastri idrogeologici che stanno colpendo le nostre città. Dal 2008, quando ho lanciato questo allarme, siamo arrivati al 2026 ed è la pura realtà. Oggi siamo arrivati a un punto di non ritorno, dal quale non possiamo più fare retromarcia".

Alcune delle foto di Bracali, come quelle degli orsi polari, sono diventate "il simbolo dell'Artico che si sta struggendo e il sovrano dei ghiacci è in profonda crisi", ha detto lo stesso fotografo, che ha raccontato di essere stato in visita "a Churchill, la capitale mondiale degli orsi polari, dove ho trovato +2°C e la totale assenza di neve: dal 2014 vado lì ogni anno, ma non avevo mai visto una situazione del genere".

Questi saranno anche alcuni dei temi affrontati nel talk con Licia Colò, che verranno approfonditi con particolare riferimento al cambiamento climatico e ai suoi effetti sul tartufo.

Cambiamento climatico e tartufo

Verrebbe da chiedersi, "cosa c'entra il cambiamento climatico col tartufo?". Invece, come ha spiegato Bracali, esiste uno stretto legame: "L'innalzamento delle temperature e le piogge continue e discontinue alterano le zone tartufigene del Sanminiatese, influenzando la crescita del tartufo bianco. Ieri ho parlato con uno dei cavatori più esperti, Massimo Tofanelli, che sarà tra gli ospiti del talk per portare la sua testimonianza sul campo. Lui cercava tartufi e notava che cominciano a scarseggiare. Tofanelli ha espresso la sua preoccupazione, dicendo che i cambiamenti climatici non hanno pietà di nessuno: vanno avanti per la loro strada e tutti ne risentiamo. O sei chiuso in casa al quinto piano oppure, se hai a che fare con il terreno, ne vieni condizionato".

Il talk nel dettaglio

Il talk si terrà domenica 22 novembre alle ore 16 all'Auditorium di San Miniato. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione fino a esaurimento posti sul sito ufficiale mostratartufobianco.it

"Consigliamo a tutti di prenotare perché l'auditorium ha 300 posti - ha detto Azzurra Gronchi -. Il talk inizierà alle 16 e Licia Colò farà da presentatrice. Insieme a lei, Luca Bracali ci spiegherà questo fenomeno e porterà i suoi contributi video e fotografici, che renderanno l'evento interessante".

Insieme a Bracali e Colò ci sarà anche uno scambio con altri due ospiti. Interverranno il tartufaio Massimo Tofanelli, che racconterà la sua esperienza quotidiana con la sua canina Lola, "per comunicare il bellissimo rapporto tra tartufaio e cane", e Guido Franchi, vicepresidente dell'Associazione Tartufai delle Colline Samminiatesi, "che spiegherà la parte tecnica legata al terreno e al territorio".

Nel talk si parlerà delle sfide legate alla produzione e alla raccolta del tartufo, che rappresenta un anello di una catena più ampia di prodotti, fauna e flora a rischio.

Nel corso dell'evento, Bracali porterà "un video di 30 minuti sulle problematiche ambientali globali e uno di 6-7 minuti in Islanda, dove mi sono ritrovato a camminare a piedi dentro al mio ghiacciaio preferito, che solo due anni prima sorvolavo con il drone. È una cosa incredibile".

Altri appuntamenti

La mostra mercato prosegue con navette, presentazioni di libri, concerti, sfilate di cortei storici (tra cui quella del corteo di Pescia), show cooking e la partecipazione dell'attore Alberto Rossi (Michele Saviani di Un posto al sole).

Programma completo e i link per le prenotazioni della 55ª Mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi sono disponibili su mostratartufobianco.it e sui canali social della Fondazione.

Piazza del Popolo, 1 - San Miniato (Pi)

0571 42745