I giovani non hanno smesso di cercare occasioni per impegnarsi nella comunità: forse sono le associazioni a dover ripensare i propri modelli organizzativi per offrire loro spazi reali di partecipazione. Da questa domanda prende avvio 'Giovani, protagonismo e territorio. Un modello di governo e partecipazione per il volontariato di domani', il nuovo volume della collana 'Briciole' di Cesvot, numero 62, a cura di Youness Mattia Loutfi, presidente dell'associazione Futura memoria Odv.

La pubblicazione racconta un'esperienza maturata nella Piana Fiorentina e propone una riflessione sul ricambio generazionale nel volontariato, mettendo in discussione l'idea che la difficoltà di coinvolgere le nuove generazioni dipenda semplicemente da una loro minore disponibilità all'impegno civico. Il problema, suggerisce l'autore, riguarda anche la capacità degli enti del terzo settore di superare modelli gerarchici e forme di partecipazione soltanto consultive, riconoscendo ai giovani autonomia, responsabilità e possibilità effettive di incidere sulle decisioni.

L'esperienza di Futura memoria rappresenta una possibile risposta concreta. Con la riforma statutaria del 2021, l'associazione ha scelto di affidare ai giovani under 25 un ruolo centrale nella governance, riconoscendo anche ai soci minorenni il diritto di voto e la possibilità di partecipare attivamente alla vita associativa. Un modello che valorizza il confronto tra generazioni e trasforma i giovani da destinatari di iniziative in protagonisti della progettazione, della gestione delle risorse e delle scelte dell'organizzazione.

Il volume approfondisce le diverse dimensioni di questo percorso: dal 'Viaggio della memoria', esperienza educativa e relazionale che avvicina i ragazzi alla storia e alla cittadinanza attiva, alle attività di prossimità e di aggregazione territoriale; dai percorsi di accoglienza e formazione dei volontari all'utilizzo del digitale come spazio di partecipazione, coordinamento e produzione culturale.

Non manca uno sguardo sulle difficoltà incontrate, sugli errori organizzativi e sulle condizioni necessarie per garantire la sostenibilità economica e la continuità delle esperienze. La parte conclusiva esplora inoltre le prospettive di sviluppo territoriale dell'associazione, attraverso un modello organizzativo decentrato che punta a favorire la nascita di nuove comunità giovanili.

Arricchito da documenti, strumenti organizzativi e dagli elaborati degli studenti che hanno partecipato alla terza edizione del 'Premio Giovane Memoria' del 2026, il volume mette a disposizione delle associazioni una buona pratica e un insieme di indicazioni adattabili a contesti differenti.

Il messaggio è chiaro: per costruire il volontariato di domani non basta chiedere ai giovani di partecipare. Occorre riconoscere loro fiducia, responsabilità e potere decisionale, creando organizzazioni capaci di evolvere insieme alle nuove generazioni.

Il volume è disponibile sul sito di Cesvot, previa iscrizione all'area riservata MyCesvot a questo link.