Nuovo furto notturno al Centro studi di discipline orientali, in via Limitese, a Sovigliana. L'attività è stata presa di mira per la seconda volta nell'arco di un mese. A riportarlo è il quotidiano La Nazione, secondo cui il colpo ricalcherebbe proprio le modalità del precedente.

I gestori avrebbero scoperto l'accaduto ieri mattina, trovando la porta d'ingresso forzata e quella che conduce agli uffici sfondata a calci. All'interno, armadietti e cassetti aperti e locali messi a soqquadro. Anche stavolta il responsabile avrebbe cercato denaro e oggetti di valore negli stessi punti già visitati durante la precedente incursione.

Se nel primo episodio il ladro era riuscito a impossessarsi di circa 200 euro, custoditi in una cassetta di sicurezza, e di un computer portatile contenente la contabilità del centro, questa volta il bottino sarebbe stato decisamente più esiguo. La cassetta, infatti, non si trovava più nel luogo in cui era stata lasciata in precedenza e le ricerche non avrebbero portato ad altri oggetti di valore. Il malvivente si sarebbe quindi allontanato con pochi spiccioli recuperati in un cassetto.

Più consistente, invece, il conto dei danni provocati per entrare nei locali e rovistare all'interno. I titolari dell'attività avrebbero sporto denuncia ai carabinieri.

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