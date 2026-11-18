In attesa della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani, giovedì 19 novembre, il Teatro Verdi di Pisa ospita una giornata di incontro, sensibilizzazione e confronto tra istituzioni, scuole, università e associazioni del territorio, dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, con l’obiettivo di far conoscere le attività e le iniziative di solidarietà e sostegno rivolte alle vittime. È questo il tema del convegno “NUOVE ROTTE. La libertà di scegliere. Il valore delle opportunità”.

L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Interno (Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà a favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), in collaborazione con Prefettura di Pisa e Comune di Pisa, e con il sostegno di Associazione Casa della Giovane “Maria Schiratti Toniolo”, Teatro di Pisa, Conservatorio Pietro Mascagni, Scuola di danza Ghezzi, Associazione Pedale Rosso, Confcommercio Pisa.

All’incontro interverrà il Commissario nazionale Giuseppe Castaldo. Il programma della giornata prevede la mattina dalle 10 alle 13 un incontro aperto ai ragazzi delle scuole superiori (classi del triennio degli istituti superiori); il pomeriggio dalle 15 alle 18 in Sala Titta Ruffo un incontro aperto agli studenti universitari delle tre università cittadine; la sera dalle 19.30 alle 20.30 uno spettacolo aperto a tutti i cittadini di recitazione, danza e musica.

Programma di giovedì 19 novembre al Teatro Verdi di Pisa

MATTINA Incontro aperto ai ragazzi delle classi del triennio degli istituti superiori

Ore 10.15 saluti e interventi istituzionali di Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, Sindaco Michele Conti, Arcivescovo di Pisa Padre Saverio Cannistrà, Assessore alle pari opportunità Frida Scarpa, Rettore Università di Pisa Riccardo Zucchi, Direttore SNS Alessandro Schiesaro, Rettore Scuola Sant’Anna Nicola Vitiello, Dirigente Ufficio Scolastico provinciale Andrea Simonetti.

Ore 10.45 Giuseppe Castaldo, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti: le misure di sostegno in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, dei reati intenzionali violenti e degli orfani di crimini domestici.

Ore 11.10 Michele Emdin, Presidente Comitato Provinciale Fondazione Insigniti OMRI: costruire una società basata sul rispetto della persona, sulla libertà e la dignità individuale.

Ore 11.20 Anna Maria Planitario, Magistrato presso il Ministero della Giustizia, componente del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti: attività svolte dal Comitato e esperienza maturata in tale ambito e quale Giudice Penale a Marsala e a Roma.

Ore 11.45 Maria Stefania Caracciolo, Viceprefetto Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti: fattispecie tutelate e attività d’ufficio.

12.15 Domande degli studenti e dibattito. Modera la giornalista Chiara Cini.

POMERIGGIO Incontro aperto agli studenti universitari delle tre università cittadine

Ore 15.15 Saluti Istituzionali di Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, Sindaco Michele Conti, Assessore Frida Scarpa, Prorettrice Enza Pellecchia, Vicepresidente CUG Andrea Fineschi

Ore 15.30 Giuseppe Castaldo, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti: le misure di sostegno in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, dei reati intenzionali violenti e degli orfani di crimini domestici.

Ore 15.50 Benedetta Galgani, Professoressa ordinaria di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. La tutela delle ‘vittime vulnerabili’ e il processo penale.

Ore 16.10 Anna Carmignani, Federica Marchetti “Il Protocollo Codice Rosa” a Pisa.

Ore 16.20 Francesca Biondi Dal Monte Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Diritto antidiscriminatorio europeo, forme di protezione per le donne in fuga da violenze e persecuzioni, ostacoli che le ricercatrici incontrano nel mondo accademico.

Ore 16.40 Francesca Pacini ACISJF Pisa: promuovere l’autonomia attraverso il progetto “Valigia della Speranza”.

Ore 16.50 Daniela Petraglia Presidente Fipe Confcommercio Pisa: costruire il futuro attraverso la formazione

Ore 17.00 Alessia Caruso Viceprefetto Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà – Vicario Coordinatore: questioni interpretative e orfani di crimini domestici.

Ore 17.20 Domande degli studenti e dibattito. Modera la giornalista Simona Giuntini

SPETTACOLO aperto a tutti i cittadini, a ingresso gratuito

Ore 19.30 – 20.30 Spettacolo a ingresso gratuito: Un intreccio di recitazione, danza e musica per dare voce al valore della libertà, al diritto di scegliere e all’importanza di offrire nuove opportunità alle donne e alle giovani donne che vivono situazioni di fragilità. Protagonisti della serata saranno gli artisti che hanno scelto con generosità di mettere il proprio talento al servizio di una causa di grande valore sociale, contribuendo a trasformare lo spettacolo in un’occasione di incontro, sensibilizzazione e solidarietà. Grazie alla loro adesione e alla condivisione degli obiettivi dell’iniziativa, Nuove Rotte potrà prendere vita come un’esperienza in cui la forza espressiva dell’arte si traduce in un concreto sostegno ai percorsi di autonomia, accoglienza e tutela delle donne. Conduce Lorenzo Gremignani. Al termine brindisi finale “Dopo Teatro”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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