Trovato con della sostanza stupefacente e contanti, un giovane di 26 anni è stato arrestato nel centro di Pisa nella serata di lunedì 16 novembre, nel corso dei servizi di controllo del territorio dei carabinieri. Intorno alle 20.30 i militari della sezione radiomobile, sul lungarno Mediceo, come riferito in una nota dell'Arma hanno fermato e sottoposto a controllo un uomo, che si aggirava in zona con fare sospetto. A seguito degli accertamenti e della perquisizione personale il 26enne, di origine straniera, è stato trovato in possesso di poco più di 3 grammi di hashish e di 200 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Sia lo stupefacente che il denaro sono stati sequestrati. L'uomo, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata seguente, in cui è stato convalidato l'arresto e disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tre volte a settimana.