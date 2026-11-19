Dalla lezione di umanità di Mario Tobino alle nuove forme del disagio psichico tra i giovani. È il filo conduttore delle due giornate ‘Giovani menti fragili: da Mario Tobino alla salute mentale delle nuove generazioni’, promosse dal Consiglio regionale della Toscana e dalla Fondazione Mario Tobino, che ha preso il via oggi (giovedì 19 novembre) a palazzo Bastogi. Hanno aperto i lavori Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale, e Irene Galletti, presidente della commissione Politiche europee che ha proposto il progetto all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Ha mandato un video saluto l’assessora regionale alla Sanità Monia Monni.

Il primo panel, 'Le nuove fragilità: giovani, relazioni e servizi di cura', presieduto da Irene Galletti, ha riunito Stefania Millepiedi, responsabile dell’Unità funzionale di Salute Mentale dell’Infanzia e Adolescenza Asl Toscana Nord Ovest, Marica Ghiri, responsabile dei servizi sociali ospedale Versilia, Sara Giovannetti, psicologa e sessuologa della Cooperativa sociale Millefiori, Lorenzo Pezzini dell’associazione Il contesto. Il secondo, 'Raccontare e comprendere il disagio psichico: tra letteratura e ricerca', è stato presieduto da Isabella Tobino, presidente della Fondazione Tobino: Marina Riccucci ha dialogato con Alessandro Sgarbi e Massimo Scalini; Barbara Carpita, ricercatrice dell’Università di Pisa ha presentato una ricerca sul fenomeno hikikomori nella popolazione universitaria. È seguita la lectio magistralis dello psichiatra Vittorino Andreoli, ‘La visione di Mario Tobino di fronte al grande tema delle psicopatologie delle nuove generazioni’.

“La salute mentale e le fragilità delle giovani generazioni – ha detto la presidente Saccardi – sono temi sui quali il Consiglio regionale ha scelto di investire, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e approfondimento culturale. È fondamentale tenere alta l’attenzione, superare lo stigma e la diffidenza che ancora accompagnano questi problemi e promuovere una cultura dell’accoglienza e della cura. La storia di Mario Tobino ci insegna quanto sia importante cambiare lo sguardo sulla salute mentale e riconoscere la dignità delle persone. Accanto alla dimensione sanitaria, sono essenziali i percorsi di inclusione e autonomia, nei quali anche esperienze come, per esempio, l’agricoltura sociale possono svolgere un ruolo importante. Sono fragilità che non possiamo nascondere sotto il tappeto: una società civile deve farsene carico e affrontarle con consapevolezza e responsabilità”.

“Il messaggio di Mario Tobino, grande psichiatra, ma anche artista e scrittore, ci parla dell’importanza di prendersi cura della persona e delle sue fragilità all’interno di una comunità, di un sistema, che si fa carico della persona e della famiglia nel loro insieme – ha dichiarato Irene Galletti –. È questo il senso del convegno di oggi, che ripropone un messaggio quanto mai attuale: le nuove forme di disagio sembrano avere sempre più bisogno della comunità per essere affrontate. Lo dimostra il fenomeno degli hikikomori, che in Italia coinvolge ormai circa 200mila giovani, a partire dai 14 anni. Abbiamo bisogno di una presa in carico da parte delle istituzioni e di un impegno più forte, soprattutto se consideriamo che in Toscana un ragazzo su cinque non riesce a trovare il sostegno che cerca. Abbiamo superato gli stigmi e l’imbarazzo che un tempo accompagnavano queste fragilità, ma ciò non significa che tutti riescano a trovare il supporto di cui hanno bisogno. Il nostro impegno parte dalla parola, dal confronto, e proseguirà con i quaderni che nasceranno da questo percorso, per individuare nuove chiavi di accesso al mondo dei giovani: un mondo di cui vogliamo parlare, ma soprattutto con il quale vogliamo parlare”.

“Questo convegno, realizzato con il Consiglio regionale della Toscana, rappresenta una grande occasione per portare sempre più alla luce e far conoscere le fragilità del mondo giovanile, legate alle difficoltà relazionali che coinvolgono una parte dei nostri ragazzi – ha affermato Isabella Tobino – I giovani sono meravigliosi: in ciascuno di loro c’è un lato estremamente positivo che dobbiamo trovare il modo di far emergere. Per riuscirci è necessario un approccio come quello che Mario Tobino riservava ai suoi amati pazienti: accoglienza, capacità di ascolto, relazione e vicinanza costante. È questo lo scopo del convegno. Vittorino Andreoli, nella sua lectio magistralis, con la sua grande esperienza, ci ha parlato della necessità di cambiare il nostro approccio con i giovani. Una finestra è già aperta, ma vogliamo spalancarla completamente”.

A fare una fotografia dei dati che riguardano il disagio giovanile in Toscana è stata Stefania Millepiedi. “Lo studio Edit della Regione Toscana evidenzia, nella fascia dai 14 ai 19 anni, un aumento del disagio psichico del 44 per cento – ha spiegato –. A questo si aggiunge un incremento del 41 per cento, nella stessa fascia di età, dei ricoveri ospedalieri in Toscana negli ultimi 10 anni. Tra i fenomeni osservati ci sono quadri clinici piuttosto gravi come i disturbi alimentari, le manifestazioni autolesive e l’ideazione suicidaria. Parallelamente si registra un aumento dell’utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti, come la cannabis. A livello nazionale e internazionale, inoltre, un bambino su cinque presenta un disturbo neuropsichiatrico. Un altro elemento preoccupante è la precocità con cui si manifestano queste condizioni: oggi osserviamo quadri depressivi già a 8-9 anni e situazioni cliniche sempre più complesse nella preadolescenza. È quindi fondamentale intercettare tempestivamente il disagio e rafforzare una rete di servizi capace di offrire risposte”.

“Bisogna cercare di capire i giovani e di ascoltarli – ha affermato Vittorino Andreoli – Tendiamo sempre a parlare dei sintomi in termini negativi, dobbiamo invece comprendere il senso della loro esistenza. Educare significa insegnare a vivere, non è una decorazione. Oggi serve una visione più ampia, che vada oltre il singolo sintomo e cerchi di capire il senso della vita di un giovane, per aiutarlo a sviluppare la consapevolezza di sé, a riconoscersi e a chiedersi chi è e che cosa può fare. Non serve una sorta di manuale della salute mentale: non so cosa significhi essere sani mentalmente, ma so riconoscere quando un ragazzo, un giovane, è impegnato e trova gratificazione dal fatto di essere e di fare qualcosa”.

“Una diagnosi orienta le cure – ha commentato nel video messaggio l’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali, Monia Monni – ma per costruire una relazione terapeutica dobbiamo anche conoscere il significato che quella sofferenza assume nella vita di chi l’attraversa, le paure che scatena e le risorse sulle quali possiamo contare. Riconoscere questo valore, al centro della scrittura di Tobino, permette di affrontare con serietà anche le sue posizioni sulla riforma psichiatrica e le ragioni della sua opposizione al superamento del manicomio”.

“Quella posizione – ha proseguito – va compresa senza attenuarne la distanza dall’impostazione che abbiamo scelto per la nostra sanità: una visione basagliana, che assume la libertà e i diritti della persona come condizioni della cura e riconosce quanto la perdita di autonomia, la separazione dalle relazioni e il potere dell’istituzione possano aggiungere sofferenza alla malattia. Questa scelta ci impegna a costruire possibilità concrete di vivere nella comunità, con tutto il sostegno necessario”.

“Dentro questa prospettiva, però – ha spiegato – l’attenzione di Tobino alla vita delle persone continua a interrogarci sulla qualità della nostra presenza accanto a chi sta male. Non pretendere che la loro sofferenza corrisponda alle categorie con cui siamo abituati a leggerla, conoscere prima di giudicare, è l’approccio di Tobino che ci deve guidare per avvicinarci anche a giovani e adolescenti, ai problemi di ritiro sociale, disturbi alimentari o uso problematico del digitale sempre più diffuso”.

“Una sanità pubblica e un sistema di salute mentale – ha concluso – devono tenere insieme competenza clinica, diritti e condizioni di vita, aiutando un giovane o una giovane, anche in presenza di una sofferenza importante, a conservare la propria voce nelle decisioni che lo riguardano e la possibilità concreta di continuare a investire e a costruire il proprio futuro. Serve una cultura della salute mentale diffusa, che permetta di riconoscere un bisogno e di chiedere aiuto senza vergogna. Serve un sistema pubblico capace di graduare le risposte in base a quel bisogno”.

Erano presenti i consiglieri regionali Luca Rossi Romanelli, Vittorio Salotti, Simona Querci.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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