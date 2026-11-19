Si riparte. Venti giorni dopo la splendida vittoria nel derby di San Giovanni, tornano le fatiche per l’Use Rosa Scotti. Avversaria è Salerno che si presenta sabato sera alle 21 al pala Sammontana a quota 4 punti in classifica e quindi, almeno all’apparenza, con le vesti di un’avversaria non terribile. Ma le incognite di una partita dopo un lungo stop, si sa, non mancano e per questo coach Alessio Cioni ha preparato al meglio la sfida.

“Finalmente torniamo in campo – spiega – abbiamo recuperato da qualche problema fisico che c’era anche se dovremo fare a meno di Salvetti che è alle prese con un infortunio accusato nella Next Gen. In questa partita ci saranno diverse incognite a partire dal fatto che c’è da riprendere un ritmo che, prima della sosta, avevamo ormai acquisito. Siamo fra l’altro l’unica squadra ad aver avuto una sosta così lunga e dovremo affrontare una Salerno che, per la prima volta, sarà al completo. Rientra Potolicchio e sarà a regime anche la seconda straniera, la pivot argentina Victoria Michel. Loro, assieme alle compagne, ci fanno capire che il quintetto è di tutto rispetto. Abbiamo naturalmente i mezzi per vincerla ma, per farlo, serviranno la massima concentrazione ed una buona prestazione”.

Fondato nel 1992 dalla presidente Angela Somma, il Salerno Basket '92 è la principale realtà del basket femminile salernitano. Nato a Battipaglia e trasferitosi nel capoluogo nel 2011, il club punta molto anche sul settore giovanile. Nella stagione 2026/27, dopo il ripescaggio estivo seguito alla retrocessione dello scorso campionato, la squadra allenata da coach Luca Piccionne ha unito giocatrici esperte come Potolicchio, Pelizzari e Pierdicca a giovani promesse. Dopo aver aperto il campionato con due vittorie di fila, le "granatine" hanno subito quattro stop consecutivi, attestandosi nella zona bassa della classifica con 4 punti.

A dirigere la sfida di sabato sera saranno Marinaro di Cascina e Correale di Savona. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma flima.tv.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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