Dopo le criticità segnalate dalla Lega sul nuovo manto sintetico del campo sportivo di San Miniato Basso, con l'intaso in fibra di cocco e sughero affiorato a chiazze dopo le recenti piogge, arriva la replica dell'amministrazione comunale. Gli assessori ai Lavori pubblici, Marco Greco, e allo Sport, Elena Maggiorelli, rassicurano sulla correttezza dell'intervento, spiegando che il fenomeno sarebbe riconducibile alla "fase iniziale di assestamento del materiale" e che il campo raggiungerà le condizioni ottimali con il tempo e le operazioni di manutenzione previste.

"L'intervento è stato eseguito correttamente dall'impresa incaricata, come dimostrano anche l'omologazione del fondo ottenuta a settembre e l'autorizzazione provvisoria rilasciata la scorsa settimana dalla Lega Nazionale Dilettanti – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Greco –. L'intaso utilizzato è composto da una miscela di fibra di cocco e sughero che, nella fase iniziale, deve progressivamente penetrare e compattarsi all'interno del manto sintetico. Le piogge particolarmente intense di questi giorni, unite ai primi utilizzi del campo, hanno favorito l'affioramento del materiale, un fenomeno prevedibile in questa fase di assestamento. Anche la stagione non aiuta, perché le condizioni meteorologiche rendono più lungo questo processo. L'impresa che ha realizzato l'intervento sarà comunque incaricata di verificare la tenuta del manto, pur non essendoci allo stato attuale elementi che facciano ritenere i lavori eseguiti in maniera non corretta. Le operazioni di spazzolatura previste accompagneranno il progressivo assestamento dell'intasamento e, per vedere il terreno nelle sue condizioni ottimali, sarà necessario attendere la prossima primavera".

Per l'Assessore allo Sport Elena Maggiorelli: "L’investimento in questo tipo di impianti e nello sport in generale offre alla nuove generazioni opportunità di crescita e uno spazio di aggregazione e di condivisioni di valori comparabile a quelli nel settore educativo e scolastico. Tutti sappiamo quanto sia importante per la comunità di San Miniato Basso avere un campo sportivo per la propria squadra, utilizzabile in maniera continuativa, sostenibile e all’avanguardia. Allo stato precedente il campo era diventato impraticabile nei mesi autunno-invernali e l’intervento era pertanto inderogabile». Continua: «Infine, desidero riportare la dichiarazione che ci è pervenuta dall’ASD San Miniato Basso Calcio, con la quale la società, oltre a ringraziare l’Amministrazione comunale per l’intervento realizzato, sottolinea ancora una volta l’importanza di questo investimento, soprattutto nell’interesse del settore giovanile e dei più piccoli".