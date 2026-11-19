È morto a 65 anni Giulio D'Agnello, musicista conosciuto nel panorama lucchese e toscano e fondatore del Gruppo Mediterraneo. L'artista è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 18 novembre, a Massa Macinaia, frazione del comune di Capannori, in provincia di Lucca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un malore che potrebbe averlo colto mentre era alla guida.

Secondo la ricostruzione della polizia locale di Capannori, intorno alle 18 l'auto condotta dal musicista stava percorrendo via di Sottomonte quando ha tamponato una vettura che procedeva davanti a lui. Dopo l'urto, il veicolo ha proseguito la corsa finendo contro il muro di recinzione di un'abitazione.

Gli agenti stanno approfondendo la dinamica dell'accaduto. Tra gli elementi che porterebbero a ipotizzare un malore improvviso ci sarebbe l'assenza di segni di frenata sull'asfalto. Il conducente dell'altra automobile coinvolta è rimasto illeso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il 65enne. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale, ma l'uomo è deceduto durante il trasporto.

D'Agnello era una figura molto conosciuta nella scena musicale locale. Oltre ad aver fondato il Gruppo Mediterraneo, nel corso della sua carriera si era distinto per le reinterpretazioni delle opere di importanti cantautori italiani, tra cui Fabrizio De André e Giorgio Gaber.

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