"Dallo spazio all'arte". La tecnologia dell'azienda storica empolese CEAM, specializzata nella produzione di sensori tecnologici avanzati e sistemi di monitoraggio microclimatico utilizzati in settori come la ricerca nucleare e aerospaziale, si occupa anche della conservazione dei beni culturali. Soltanto qualche giorno fa, all'aeroporto di Roma Fiumicino, l'Assunzione della Vergine di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, è stata esposta in una teca di sicurezza dotata di sistemi sviluppati proprio dall'azienda empolese.

Ma non è l'unico capolavoro conservato e protetto dalle tecnologie dell'azienda del Pozzale. A raccontarlo ai microfoni di Radio Lady è stato Simone Campinoti, presidente di CEAM, ospite della trasmissione insieme alla speaker Irene Rossi

L'intervista su Radio Lady

La storia di CEAM: dal garage alle stelle

La storia di CEAM parte da lontano. Fondata nel 1967 a Empoli, l'azienda da quasi sessant'anni si è affermata sul territorio empolese e non solo, arrivando a intraprendere importanti collaborazioni internazionali, tra cui quella con la compagnia statunitense SpaceX.

"Mio babbo è partito in un garage, una storia molto americana. Di giorno lavorava in vetreria, la sera costruiva sensori di temperatura per il vetro. Era già geniale per la sua epoca. L'idea dei sensori a termocoppia parte da lui ed è stata la base della nostra azienda", racconta Campinoti.

Dopo la morte del padre, Simone Campinoti è subentrato nell'azienda quando aveva appena 17 anni. "Smisi di andare all'ITI pensando di staccare dallo studio. In realtà ho cominciato a lavorare e a studiare. Lavoravo senza certificazioni, ma forse è stata anche quella la molla: la curiosità che lui mi aveva trasmesso. Imparavo e studiavo per imparare cose che mi piacevano".

Dalla curiosità e dal saper fare trasmessi dal padre, di strada ne è stata fatta. L'azienda è cresciuta molto, nonostante, come ricorda Campinoti, "il nostro non sia un territorio favorevole per questo tipo di iniziative. Fortunatamente ci siamo ritagliati delle nicchie, studiando cose particolari che pochi fanno nel mondo. E, proprio perché si tratta di settori di nicchia, non subiamo neanche la concorrenza dei colossi. Tant'è che esportiamo in Cina e in India".

Tra le invenzioni dell'azienda del Pozzale c'è anche una tecnologia software per l'Internet of Things (IoT) industriale: "È un software industriale che utilizzano realtà come Pignone, Nestlé e SpaceX. Lo vendiamo ai colossi, ma anche alle piccole aziende. Collaboriamo con la divisione Spaceship di SpaceX: il nostro software viene utilizzato anche nel settore aerospaziale".

I sensori al servizio dell'arte

Tra le applicazioni di CEAM, Campinoti ha ricordato le tecnologie di monitoraggio che custodiscono l'Assunzione della Vergine del Tintoretto. L'ingresso nel settore dei beni culturali, come ricorda lo stesso presidente, "non faceva inizialmente parte del nostro background". Dalle applicazioni industriali alla ricerca, dagli ospedali alla farmacologia, fino alla passione per l'arte e l'archeologia, l'azienda si è spinta anche nel campo della conservazione: "fortunatamente il mondo ci ha dato una mano, perché i settori erano a compartimenti stagni. Oggi non c'è settore in cui non ci siano sensori: siamo nel vino, nelle astronavi e nell'arte".

Nel settore della conservazione dei beni culturali, come spiega Campinoti, "il nemico numero uno è l'umidità, specialmente per i prodotti a base biologica, come manoscritti, pergamene e quadri. Il secondo nemico sono i batteri".

La svolta è arrivata grazie all'utilizzo di tecnologie derivate dalle fuel cell, impiegate per modificare il microclima di ambienti ristretti: "abbiamo avuto l'idea di usare questi vagli molecolari per modificare il microclima, evitando i sistemi tradizionali che utilizzano acqua ed essiccanti come il silica gel. Se usi l'acqua in un museo dove devi umidificare continuamente, rischi di portarti dietro muffe. Il nostro sistema permette di controllare l'umidità all'interno di un ambiente circoscritto, come una teca, evitando che entrino batteri e muffe che possono danneggiare e logorare le opere d'arte".

A questi sistemi vengono affiancati ulteriori sensori di feedback, che permettono di monitorare le condizioni ambientali ed evitare sbalzi improvvisi di umidità, potenzialmente dannosi per opere delicate.

Un'applicazione importante riguarda la Ca' dei Frari a Venezia, dove si trova l'Assunta di Tiziano, una delle grandi opere della pittura veneziana. Il sistema sviluppato dall'azienda empolese, commissionato dalla fondazione Save Venice, utilizza sensori applicati alla struttura lignea per misurare non soltanto l'umidità, ma anche i movimenti del legno, così da monitorare le condizioni dell'opera e prevenire possibili danni.

Non soltanto dipinti, ma anche strumenti musicali, come il violino di Paganini a Genova, per la cui conservazione CEAM ha sviluppato un sistema di monitoraggio su commissione di AXA ART, società specializzata nell'assicurazione delle opere d'arte. "Paganini lo donò al Comune di Genova con uno scritto in cui metteva in chiaro che doveva essere mantenuto con le migliori tecnologie del momento, altrimenti sarebbe tornato alla famiglia", racconta Campinoti.

L'azienda empolese si occupa anche di reperti archeologici, come un aratro risalente a circa 4400 anni fa, conservato sul lago di Garda. "È una cosa incredibile - commenta Campinoti -. Sembra uscito dalla bottega di un falegname ieri".

Tecnologie al servizio dell'arte e della salvaguardia di uno dei patrimoni culturali più importanti al mondo, quello italiano, che secondo Campinoti dovrebbe essere maggiormente valorizzato: "Gli stranieri ci rimproverano di avere oltre il 60% del patrimonio culturale mondiale, forse anche di più, e di essere quelli che investono meno".

Una realtà nata in un garage e arrivata a collaborare con importanti realtà internazionali. "Fa un po' impressione, a volte, guardarmi indietro - ha detto Campinoti -. È stato tutto un lampo, nonostante siano tanti anni di lavoro, sudore e delusioni. Non è mica andato sempre tutto bene al primo colpo. Siamo entrati in territori in cui facciamo fatica anche a formare e a reperire persone con la giusta sensibilità. Molti dei nostri dipendenti sono bravissimi, ma non si rendono conto che oggi hanno in mano un sensore che finirà su un'astronave".

E proprio ricordando il violino di Paganini, Campinoti sottolinea il valore raggiunto dall'azienda: "è stata una certificazione del fatto che abbiamo la migliore tecnologia. Non quella del paesello: ci hanno chiamato da New York".

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