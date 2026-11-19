Domenica 29 novembre alle 17.30 in piazza Boccaccio l'inaugurazione di Natale a Certaldo – La magia del Decameron. L'accensione dell'albero sarà accompagnata dal concerto rock degli Abremachine e da una sorpresa davvero fuori dal comune: una storica Lancia del 1918, un'autentica rarità dal valore storico e collezionistico eccezionale, che per l'occasione si trasformerà nella speciale slitta di Babbo Natale. Non una semplice automobile d'epoca, ma un pezzo di storia che, per un giorno, vestirà i panni della slitta natalizia, regalando a grandi e piccoli un'occasione davvero particolare per ammirare da vicino un veicolo di straordinario pregio.

Ad accompagnare il momento dell'accensione sarà il concerto degli Abremachine, che porteranno in piazza tutta l'energia del rock con un appuntamento musicale dedicato al Natale. A condurre la serata sarà Lisa Mori, che accompagnerà il pubblico in questo primo momento delle festività.

Musica rock, tradizione natalizia e una sorpresa d'altri tempi: l'inaugurazione di Natale a Certaldo promette di essere un appuntamento originale e ricco di emozioni, per ritrovarsi in piazza e dare insieme il benvenuto alle festività.

L'appuntamento è domenica 29 novembre, alle 17.30, in piazza Boccaccio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa