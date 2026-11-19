Avanti con la Variante di Grassina, la Srt 429 e la messa in sicurezza di Pratolino. Nell'ultimo consiglio della Città metropolitana di Firenze è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, illustrato dal Consigliere delegato al Bilancio e Vicesindaco Alessio Mantellassi.

In particolare è stato aggiornato il Programma triennale dei lavori pubblici 2027/2029 dell'amministrazione che, come ha sottolineato Mantellassi, "Si concentra sull'attuazione delle opere già decise rispetto all'apertura di nuovi cantieri, con un focus particolare sulle grandi infrastrutture".

Tra le nuove risorse iscritte sul bilancio 2026 si segnalano 3,02 milioni di euro, oltre a 1,13 milioni nel 2027, per l'adeguamento prezzi della Variante di Grassina quale quota a carico degli enti cofinanziatori (Regione Toscana, Comuni di Bagno a Ripoli e di Greve in Chianti); 300 mila euro, oltre a 1,45 milioni nel 2027, di trasferimento regionale per il completamento della Srt 429, lotto IV; e 84,4 mila euro, oltre a un pari importo nel 2027, di fondi Artea per il consolidamento del movimento franoso sulla strada forestale del versante est del Parco di Pratolino.

È stata inoltre finanziata la quota a carico della Città metropolitana per il sopra citato adeguamento prezzi della Variante di Grassina, pari a complessivi 1,8 milioni di euro, coperti per 1,73 milioni con avanzo economico e per 73 mila euro con avanzo di amministrazione 2025, e l'acquisto di beni per il Parco Mediceo di Pratolino per 70 mila euro, anch'essi finanziati con avanzo economico.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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