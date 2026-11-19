Oltre 20mila euro di multe e provvedimenti nei confronti di alcuni autotrasportatori irregolari. È il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale di Prato nell'area del Macrolotto Uno, nell'ambito di un'operazione dedicata alla sicurezza e alla regolarità del trasporto merci su strada. Di queste, circa 6mila euro sono stati pagati direttamente sul posto.

L'attività di verifica, avviata nella mattinata e proseguita fino al tardo pomeriggio, ha interessato diversi mezzi pesanti. Gli agenti hanno controllato il rispetto dei tempi di guida e di riposo, la presenza e il funzionamento del cronotachigrafo, oltre alla regolarità delle licenze e della documentazione richiesta per il trasporto professionale.

Durante le verifiche sono emerse diverse violazioni. Tre conducenti, due francesi e uno polacco, impegnati in trasporti internazionali per conto terzi, sono stati trovati alla guida di autocarri senza cronotachigrafo e privi delle autorizzazioni e dei documenti necessari.

Per i mezzi coinvolti sono scattati tre fermi amministrativi, mentre due carichi di abbigliamento e accessori sono stati sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

L'operazione rientra nel programma di controlli della polizia locale volto a contrastare le irregolarità nel settore dell'autotrasporto e a garantire maggiore sicurezza sulle strade. Particolare attenzione è stata riservata ai tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, fondamentali per ridurre il rischio di incidenti legati alla stanchezza e tutelare tutti gli utenti della viabilità.

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