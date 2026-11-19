Nell'ambito della recente variazione di bilancio la Regione Toscana ha deciso di assegnare un contributo straordinario in favore del Comune di Lamporecchio. Serviranno per finanziare interamente i lavori di ampliamento e di efficientamento energetico nella scuola dell'infanzia di Mastromarco.

"Sono felice - spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - di aver reperito le risorse per venire incontro alle esigenze del Comune e di aver potuto soddisfare la richiesta che la sindaca Anna Trassi mi aveva fatto. È il segno della nostra attenzione nei confronti dei territori e di quella che abbiamo definita come "Toscana diffusa" e della volontà di favorire l'adeguamento degli istituti scolastici della nostra regione".

Nella scuola dell'infanzia di Mastromarco verrà realizzato in particolare uno spazio destinato alla refezione. Il costo totale di tutti gli interventi previsti è di 1,3 milioni di euro.

L'attuale stanziamento di 800.000 euro si aggiunge a quello di 357.000 euro già destinati nel 2025 dalla Regione a Lamporecchio e che provenivano dal fondo per gli interventi indifferibili in edilizia scolastica.

"Sono davvero contentissima - commenta la sindaca Anna Trassi - e ringrazio il presidente Giani per il finanziamento che ci ha concesso. Sono onorata e contenta che il presidente abbia mantenuto la parola data. Questo ci permetterà di trovare i fondi mancanti per completare tutti i lavori. E sono felice che i ragazzi possano finalmente smettere di mangiare nelle loro aule ma possano farlo in un ambiente idoneo. Adesso possiamo procedere a bandire la gara e contiamo che entro la fine del 2028 i lavori siano terminati".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa