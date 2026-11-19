Una bella notizia arriva dall’ospedale Apuane di Massa, dove alle 10.07 di oggi (19 novembre) è nato Davide, uno splendido bambino che è stato dato alla luce da mamma Maeleen Anna Eugenie Le Dorze, il millesimo nato nel 2026 nella struttura ospedaliera. Un record che conferma l’alto livello del punto nascita dell’ospedale di Massa e premia il lavoro di un’equipe che ogni giorno garantisce assistenza qualificata, sicurezza e umanità alle mamme e ai loro piccoli.

La madre e il neonato sono stati assistiti con professionalità e umanità dall’ostetrica Giulia Ducci, dalla ginecologa Claudia Mininni e dalla neonatologa Daniela Pardi.

Il punto nascita dell’ospedale Apuane riconferma anche quest’anno, con un giorno di anticipo rispetto al 2025 questo primato di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest e rappresenta un autentico fiore all’occhiello per gli esiti materni e neonatali della Regione Toscana.

Questo risultato è dunque l’ulteriore dimostrazione dell’impegno dell’intero staff di ostetriche, ginecologici, pediatri-neonatologi, anestesisti, infermieri ed OSS a mantenere elevati standard assistenziali e anche grazie all’impegno dell’Azienda nel rinforzare gli organici in tutti i punti nascita, seppur in un periodo storico complesso per la sanità pubblica.

“Gli operatori lavorano ogni giorno e ogni notte – sottolinea il direttore della Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Apuane e dell’area aziendale Roberto Marrai - e la fatica è stata ripagata dalla soddisfazione di raggiungere anche quest’anno questo importante obiettivo. Tra l’altro lo scorso anno AGENAS ha riconosciuto il punto nascita delle Apuane come struttura di eccellenza fra quelle con più di mille parti all’anno. C’è un impegno continuo per mantenere elevati standard di qualità e sicurezza senza perdere di vista la personalizzazione dell’assistenza in un momento unico e irripetibile per la vita di una donna, del suo bambino e della sua famiglia. Questo vale per le nascite all’ospedale Apuane come pure per quelle che avvengono presso l’area Nascita integrata dell’ospedale del Cuore dove l’Heart Pregnancy Team accoglie, accompagna e assiste fino al parto donne la cui gravidanza è ad alto rischio per una cardiopatia a carico del feto o della stessa madre”.

“E’ una bellissima notizia per il nostro centro nascite e per tutti noi che ci operiamo – aggiunge Graziano Memmini, direttore della Neonatologia e Pediatria dell’ospedale Apuane e direttore dell’Area Pediatria dell’Azienda USL Toscana nord ovest -. Con l’arrivo del piccolo Davide raggiungiamo già oggi 19 novembre il significativo traguardo delle 1.000 nascite nel corso del 2026, che riconferma il nostro primato in Azienda. Si tratta di un segno di rinnovata fiducia in questa struttura sanitaria, a cui vengono riconosciuti standard assistenziali d’avanguardia e livelli di eccellenza del personale medico ed infermieristico-ostetrico, che opera costantemente con professionalità, competenza, tanta empatia e innovazione. Ne è un esempio il modello di assistenza unitaria alla diade madre-neonato, recentemente adottato, in cui madre e figlio ricevono assistenza senza separazione e da un pool di personale che garantisce la continuità. A tutto il personale va, quindi, un sentito ringraziamento”.

Fonte: Azienda USL Toscana nord ovest - Ufficio Stampa

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