Una fase congiunturale complessa, caratterizzata da una riorganizzazione produttiva e commerciale determinata sia dalla dinamica dei mercati esteri sia dai massimi storici toccati dalle quotazioni dei metalli preziosi. È quella che sta attraversando il distretto orafo-gioielliero di Arezzo; se ne è parlato oggi durante l’incontro della commissione regionale Sviluppo economico, guidata da Brenda Barnini (Pd) con i consiglieri Roberta Casini (Pd) e Gabriele Veneri (FdI) con i sindaci dei Comuni del distretto e la Consulta orafa provinciale, presso la sede della Camera di Commercio ad Arezzo.

“Abbiamo registrato la piena convergenza di tutti i partecipanti sulle misure da intraprendere per garantire la tenuta di un settore così strategico per Arezzo e per l’intera Toscana, nella consapevolezza che, in una delle fasi di transizione più complesse della sua storia recente, è fondamentale fare sistema per difendere le nostre imprese e non disperdere le preziose competenze e professionalità radicate nel nostro distretto”. Così il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi ha aperto l’incontro. Guasconi ha ribadito che “la Camera di Commercio proseguirà con determinazione nel suo impegno a sostegno del comparto, un percorso vitale già intrapreso da alcuni anni: continueremo a mettere in campo risorse economiche e servizi concreti anche attraverso bandi mirati per l'export, la digitalizzazione e le certificazioni, strumenti ormai indispensabili per permettere alle nostre aziende di competere sui mercati globali”.

“Occorre guardare cosa può esserci oltre la tempesta perfetta con il calo dell’export - è intervenuta la presidente Barnini – l’instabilità internazionale, il mercato globalizzato che non sopravvive senza pace. Una tempesta aggravata dal costo del materiale”. “Tra le priorità – continua – c’è il tema della cassa integrazione, in cima a questa lista, da affrontare con l’assessore regionale al Lavoro Lenzi. Credo nella sfida dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale, perché da quella può dipendere, o un aggravarsi delle prospettive di sviluppo oppure nuove opportunità con l’applicazione dell’IA ai processi produttivi”. Sul tema della fiera dell’oro, Barnini ha espresso l’auspicio di “arrivare ad un ragionamento toscano, più ampio”. Riguardo alla formazione, “uno degli elementi più importanti per essere competitivi, il capitale più importante del distretto è quello umano – ha detto –, occorre stimolare un percorso di maggior condivisione tra istituzioni scolastiche ed imprese”. La presidente ribadisce l’importanza di ragionare in termini di distretti produttivi “la loro dimensione deve tornare ad esistere anche all’interno della programmazione regionale. Se di fronte ad oscillazioni violente dei mercati c’è ancora una dimensione di resilienza, lo si deve al capitale fatto di persone e di aziende; da qui la scelta di fare un ritaglio concettuale per capire quanto in ognuno dei nostri distretti esista la percezione e la voglia di investire anche in termini di analisi e dall’altra come la programmazione regionale possa rimettere un accento su questo aspetto”.

“Oggi ad Arezzo nasce un’idea chiara – ha detto il consigliere Gabriele Veneri – c’è una comunità sia produttiva che politica e amministrativa unita con tanti obiettivi condivisi, ma occorre arrivare ad una sintesi di regia e strategia comuni”. “La regione c’è, i Comuni ci sono, gli imprenditori e le associazioni di categoria ci sono e tutti uniti hanno espresso difficoltà, idee e soluzioni, un grande passo in avanti in un momento difficile. La politica – aggiunge – fino a poco tempo fa ha quasi sbeffeggiato il settore, oggi la Regione mostra attenzione e consapevolezza. Mi piacerebbe che la Regione facesse un’unica regia per i bandi regionali da condividere con i distretti, con tutte le aziende”. Veneri ha ribadito “occorre dare alle imprese un gestionale da condividere per restare competitivi” e si è soffermato sulla necessità di creare il “turismo esperienziale”, “uno strumento commerciale diverso con uno spaccio per turisti”.

“Prendiamo conoscenza del territorio – ha detto Roberta Casini –, questi sono temi da condividere in Consiglio regionale. Gli strumenti regionali possono incidere a livello di indirizzo e di richieste alla Giunta, ma anche a livello ministeriale. La grande resilienza del nostro comparto orafo è quello di sopravvivere in questo momento complicato e capiamo quanto i conflitti internazionali incidano anche sul benessere economico”. “Quello di stamani è stato un incontro importante per prendere più consapevolezza se necessario di quanto possiamo fare come Regione e soprattutto arrivare alla sinergia e l’impegno come istituzione di lavorare insieme andando a rafforzare il concetto di distretto, forse l’unica risposta per dargli un futuro degno che lo mantenga primo dal punto di vista orafo”.

Ha espresso condivisione sul metodo, sulla necessità di rifocalizzare e riqualificare il tema del distretto nel senso di “più territori con un unico indirizzo economico” e “di ridefinire il comparto” Lucia Tanti, assessore del comune di Arezzo. “Occorre una rivalutazione del polo fieristico del sud della Toscana”. Tanti si è soffermata sul tema della formazione, sulla necessità di “semplificazione collegata alla possibilità di fare distretto con ‘zone economiche speciali’ per l’orafo “e sulla “sicurezza anche rispetto alle infrastrutture in relazione alla protezione dei dati, del marchio e del know how e del museo dell’oro, in termini identitarie”.

Dell’importanza della sicurezza e di proteggere le aziende dai furti, ha parlato Luca Parrini, presidente della Consulta provinciale orafa. Ha definito “vitali sia il bando per l’internazionalizzazione che la possibilità di avere agevolazioni per spostarsi nel mondo e farsi conoscere”. Un altro fattore dirimente, per Parrini, sono i collaboratori, di qui “l’importanza degli ammortizzatori sociali”. “La crisi – aggiunge – non è endogena, dovuta al nostro lavoro ma sono i problemi di geopolitica che hanno seccato le nostre fonti di vendita”.

Le organizzazioni di categoria territoriali e nazionali sedute al tavolo hanno caldeggiato interventi istituzionali a sostegno della filiera, sollecitando la proroga e il potenziamento degli ammortizzatori sociali per tutelare le maestranze, strumenti di garanzia pubblica per facilitare l'accesso al prestito d’uso dell’oro, misure di contenimento dei costi energetici per i forni di fusione e programmi formativi strutturati per favorire il ricambio generazionale all'interno dei laboratori. Tra le richieste, anche la semplificazione burocratica con tempi certi e risposte chiare, bandi che aiutino nello sviluppo e nell’internazionalizzazione.

I membri della Consulta presenti erano il presidente Luca Parrini, Paolo Frusone per Confartigianato Arezzo; Giordana Giordini, presidente di Confindustria Toscana Sud e presidente della sezione orafi e Laura Caccialupi, responsabile di settore per l'associazione; Mauro Benvenuto, presidente della sezione orafi e Donatella Scalese per CNA Arezzo. Presenti anche Lucia Tanti, assessore del comune di Arezzo; Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino; Andrea Tavarnesi, sindaco di Civitella in Valdichiana e Mauro Sandroni, assessore del comune di Subbiano.

Per Confindustria, ha parlato la presidente toscana Giordana Giordani: “Abbiamo aziende che credono nel territorio, nell’investite in una progettazione di lungo periodo, ci interessa la semplificazione con risposte chiare e tempi certi e poi i bandi che ci aiutano nello sviluppo, oltre che nell’internazionalizzazione”. “L’Ente Fiera – ha detto Mauro Benvenuto, presidente della sezione orafi – risulta obsoleta, occorre modernizzarla, renderla più attrattiva e darle un approccio più internazionale. La Regione deve fare la sua parte, altrimenti a breve chiuderà per mancanza di espositori e di visitatori, se non si interviene la morte sarà certa”. “La perdita dei posti di lavoro è un dato di fatto, non un rischio – ha aggiunto Paolo Frusone di Confartigianato –. Prima i dazi poi la situazione si è aggravata con la guerra in Iran. Alcune aziende hanno già ricontattato l’orario di lavoro dei dipendenti”. Andrea Tavarnesi, sindaco di Civitella Valdichiana ha detto che “da questa situazione se ne esce con una dinamica nazionale e nel nostro piccolo facendo squadra”. “Occorre più sicurezza, problema della sicurezza è importante la situazione dell’Arpat regionale è imbarazzante con tempi troppo lunghi. Mario Agnelli, sindaco di Castiglion fiorentino ha ribadito “Arezzo è un unicum nazionale ed internazionale”.

Alcuni dati emersi dall’incontro. “Nelle rilevazioni del primo semestre del 2026, l’export provinciale di gioielleria e bigiotteria evidenzia una vistosa flessione nominale del 45,7 per cento, scendendo a poco più di un miliardo e mezzo di euro rispetto agli oltre 2miliardi e 800milioni dello stesso periodo del 2025”. “Una contrazione che non riflette un reale collasso della capacità manifatturiera locale, bensì un fenomeno di normalizzazione statistica dovuto al rientro dei flussi verso la Turchia”. “Depurando i conti provinciali da questa specifica anomalia turca, il commercio estero dell’oreficeria aretina fa registrare un calo contenuto allo 0,7 per cento. A sostenere le vendite sono soprattutto mercati strategici come gli Stati Uniti, la Francia, Hong Kong e i Paesi Bassi, le cui crescite a doppia cifra hanno bilanciato i rallentamenti registrati negli Emirati Arabi Uniti e a Panama”.

L'eccezionale rincaro dell’oro ha fatto lievitare i valori finanziari dell’export provinciale di metalli preziosi industriali, grezzi e affinati, che hanno superato gli 11miliardi di euro con una crescita di oltre il 200 per cento, trainando l’export provinciale complessivo a oltre quattordici miliardi. Sul fronte interno del tessuto produttivo, la persistente volatilità della materia prima, oscillante su livelli elevati tra i centodieci e i centotrenta euro al grammo, continua a esercitare forti pressioni finanziarie sulle aziende manifatturiere, erodendone la marginalità e incrementando vertiginosamente il fabbisogno di capitale circolante necessario per l’approvvigionamento del metallo. Questa congiuntura ha innescato un progressivo ridimensionamento demografico e occupazionale. Al terzo trimestre del 2026 le imprese attive nella fabbricazione di gioielleria in provincia scendono a 1061, rispetto alle 1116 dell'anno precedente, e gli addetti impiegati si attestano a circa ottomila (8018, erano 8464 al 31/12/2025) con un baricentro operativo nettamente concentrato nel capoluogo aretino affiancato da poli periferici come Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino e Laterina Pergine Valdarno.

La visita della commissione è proseguita in alcune aziende orafe del territorio: all’Orchidea Preziosi Spa, alla UNOAERRE e alla Family Gold srl. Da tutte le aziende è emersa una voce unica: la necessità di eliminare la lungaggine burocratica, la necessita di velocizzare le autorizzazioni regionali e di formare il personale.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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