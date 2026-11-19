Trasferta con restrizioni per i tifosi del Pisa in vista del derby contro l'Empoli, in programma sabato 21 novembre alle 19.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, per il campionato di Serie B. Le autorità hanno disposto limitazioni alla vendita dei biglietti, prevedendo l'obbligo della tessera del tifoso per i residenti nella provincia pisana.

Nel dettaglio, i residenti nella provincia di Pisa potranno acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti, in Curva Sud, a condizione di essere iscritti al programma di fidelizzazione del Pisa Sporting Club. Per loro è vietato l'acquisto di tagliandi negli altri settori dello stadio. I sostenitori nerazzurri residenti fuori dalla provincia di Pisa potranno invece accedere al settore ospiti senza obbligo di tessera. È inoltre previsto il divieto di cambio utilizzatore dei biglietti.

Le restrizioni hanno suscitato la reazione congiunta di Empoli Football Club e Pisa Sporting Club, che attraverso una nota hanno manifestato "profondo rammarico" e "stupore" per le decisioni adottate, chiedendo alle autorità competenti di rivalutare il provvedimento.

"Ancora una volta, a uscire sconfitti sono il calcio e i suoi tifosi, coloro che ne rappresentano l'essenza e la passione", scrivono le due società, sottolineando che "la sicurezza e la partecipazione dei tifosi non devono essere considerate esigenze contrapposte".

Nella nota i club evidenziano inoltre il ruolo del pubblico nella dimensione sportiva: "Uno stadio pieno e una curva calorosa, al di là dei colori, non sono un semplice contorno, ma parte integrante dello spettacolo e dell'identità stessa del calcio".

Empoli e Pisa ribadiscono la necessità di garantire la sicurezza, ma auspicano un'ulteriore riflessione sulle misure adottate, affinché il provvedimento possa essere rivisto in vista della partita di sabato.

La nota completa delle società su Empoli Channel

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