Non è la prima volta che varca il portone del Consiglio regionale, nel 2023 è stato insignito del Premio 'Ali del Pegaso', e oggi ha ricevuto il Gonfalone d’Argento, massima onorificenza dell’Assemblea toscana. Il pluripremiato è Filippo Macchi, atleta delle Fiamme d’oro, nato a Pontedera il 19 settembre 2001, schermidore italiano, specializzato nel fioretto e vincitore di due medaglie d'argento nel fioretto individuale e a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024.

A consegnare l’onorificenza è stato, ancora una volta, Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale, che ha da sempre seguito l’atleta e che aveva avanzato la proposta di conferimento in Ufficio di presidenza.

Chiare le motivazioni del Gonfalone: “Per gli straordinari successi nel fioretto: i due argenti olimpici di Parigi 2024, gli ori mondiali a squadre di Tbilisi 2025 e Hong Kong 2026 e l’argento individuale conquistato agli stessi Mondiali di Hong Kong".

"Per aver dato lustro a Pisa e alla Toscana, portando sulle pedane internazionali il talento e la tradizione della nostra scherma, e per la lealtà, la determinazione e il rispetto dell’avversario con cui offre alle giovani generazioni un autentico esempio dei valori dello sport”.

Come sottolineato da Antonio Mazzeo: “Nel luglio 2023 ho consegnato a Filippo Macchi le Ali del Pegaso, il nostro premio per i giovani toscani. Oggi gliel’ho detto da amico: quelle Ali ti hanno portato bene! Da allora, due argenti olimpici a Parigi, due ori mondiali a squadre, a Tbilisi e a Hong Kong, dove ha vinto anche l’argento individuale. Quest’anno ha conquistato anche l’oro europeo a squadre e domenica, a Plovdiv, un altro oro in Coppa del Mondo con i suoi compagni".

"È un grande momento per la scherma pisana. Con Filippo in pedana e Simone Vanni alla guida della Nazionale, Martina Batini al femminile e tanti giovani che stanno crescendo, oggi possiamo dirlo: Pisa è un po’ la nuova capitale del fioretto italiano. Oggi la Toscana gli consegna il Gonfalone d’argento, la più alta onorificenza del Consiglio regionale. E per me, che gli voglio bene, è una gioia particolare”.

Un grazie sincero e sentito è arrivato dal giovane Filippo Macchi: “Da 2023 ad oggi sono cambiato, ho acquistato sempre più consapevolezza, arrivare in alto è difficile, ma rimanerci lo è ancora di più. Al di là, comunque, delle vittorie in pedana il ruolo più importante per un atleta è avvicinare i giovani alla pratica sportiva”, ha affermato convinto. “Non serve diventare Filippo Macchi nella scherma, ma serve voglia, costanza, impegno, per stare bene - ha sottolineato - A noi tutti, istituzioni sportive e politiche, il compito di essere uniti per riempire le palestre e trasmettere tutti quei valori che lo sport può dare”.

Un invito accolto al volo dai rappresentanti delle istituzioni presenti in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso: Massimiliano Ghimenti, dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana; insieme ai consiglieri regionali Marco Stella, Claudio Gemelli, Alessandro Tomasi; al sottosegretario alla Presidenza della Regione toscana, Bernard Dika; al presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori. Ghimenti, ringraziando il premiato per quello che sta facendo in pedana e per essere di esempio per tanti giovani, ha ricordato con piacere di aver mosso i primi passi a Navacchio. Stella si è invece soffermato sul sacrificio, dell’atleta, della famiglia, degli affetti, per parlare di uno sport che richiede equilibrio mentale: vinci se sei concentrato e determinato, come nella vita.

Il 12 luglio 2023 il fiorettista toscano aveva ricevuto il premio 'Ali del Pegaso', assegnato dopo la vittoria delle medaglie d'oro nel fioretto individuale e a squadre ai Campionati europei di scherma di Plovdiv, in Bulgaria, a 21 anni. Le 'Ali del Pegaso' sono un’onorificenza istituita dal Consiglio regionale per premiare i giovani toscani under 35 distintisi in vari ambiti, tra cui lo sport.

Da allora Filippo Macchi ha continuato ad impegnarsi a valorizzare il proprio talento, portando nel mondo Pisa e la Toscana: “Il Gonfalone d’argento mi fa immenso piacere e, vi assicuro, la mia terra è sempre con me”.

Fonte: Regione Toscana

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