Greve in Chianti e Veirshoechheim, comuni gemelli uniti dall’impegno per la sostenibilità e la partecipazione delle nuove generazioni alla tutela ambientale. Gli studenti grevigiani e tedeschi, protagonisti di un’attività che si inserisce nell'ambito del progetto triennale Erasmus+ dell'Unione Europea, tornano a condividere occasioni di conoscenza, formazione e vivere esperienze a contatto con la natura e il paesaggio fluviale del Chianti. Alcune settimane fa è stato un gruppo di studenti della scuola Mittelschule Veirshoechheim a recarsi in visita a Greve, accolto dalle famiglie del territorio, e a sviluppare insieme ai coetanei grevigiani, allievi della classe terza C della scuola secondaria di primo grado, un’esperienza di clean up, di pulizia straordinaria di uno dei luoghi più frequentati del capoluogo, il Parco di Sant’Anna che si estende lungo il fiume Greve.

“In questa fase del progetto, alla sua ultima annualità - spiega l’insegnante della scuola secondaria di primo grado Cristina Turchi - ci siamo concentrati sull'inquinamento dei fiumi, e gli studenti, accompagnati dai volontari di Legambiente, muniti di guanti e pinze, a piccoli gruppi misti, tedeschi e italiani, hanno raccolto i rifiuti, nel Parco di Sant'Anna e lungo il fiume Greve, differenziandoli per tipologia”. “I ragazzi – continua la docente - hanno potuto osservare il loro luogo di gioco con altri occhi, non con quelli di fruitori di uno spazio pubblico, ma con quelli di operatori ambientali o comunque di chi se ne deve prendere cura”.

“Siamo contenti di promuovere e sostenere progetti di educazione ambientale dedicati ai giovani – dichiara l’assessora all’Ambiente Monica Toniazzi – l’attività di pulizia straordinaria ha offerto importanti stimoli e spunti di riflessione ai ragazzi coinvolti che hanno fatto emergere idee e progetti per il futuro tra cui l’impegno a farsi portavoci in un momento di confronto pubblico, l’obiettivo di organizzare un gruppo di volontari disponibili a pulire altre zone del paese e definire insieme delle regole di comportamento per il Parco di Sant'Anna da apporre all’ingresso dello spazio pubblico”. I ragazzi lavoreranno a questo progetto nel prossimo incontro in Germania dal 4 al 10 aprile 2027 e a distanza tramite la piattaforma europea etwinning.

Il progetto, accreditato per tre annualità dal 2024 al 2027, ruota intorno al patrimonio ambientale, uno dei valori dell'Europa. Greve e Veitshoechheim hanno in comune la vicinanza a due fiumi: l'Arno per Greve e il Meno per Veitshoechheim. Dal 2024 i ragazzi portano avanti delle attività per conoscere a fondo le problematiche e i benefici di questa vicinanza a questi fiumi. Nel primo anno di progetto i ragazzi hanno fatto un lavoro di ricerca, concentrandosi soprattutto sull'analisi delle caratteristiche di questi due fiumi, producendo presentazioni, video e altri prodotti multimediali sull'argomento. Lo scorso anno hanno affrontato la tematica dei vantaggi e degli svantaggi dello stare vicino a un corso d'acqua, hanno quindi svolto le attività del progetto Flumina, hanno visitato l'acquedotto di Firenze e navigato sull'Arno da San Rossore a Pisa.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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