Una delegazione dell’azienda Leonardo, guidata dal presidente Francesco Macrì, ha visitato questa mattina la Scuola Superiore Sant’Anna. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto su possibili future collaborazioni in diversi ambiti di ricerca.

La delegazione, accompagnata dal vicepresidente del consiglio regionale toscano Diego Petrucci, è stata accolta dal rettore Nicola Vitiello presso Palazzo Boyl, la sede del rettorato. A seguire, Piero Castoldi, direttore dell'Istituto TeCIP (Telecomunicazioni, Informatica e Fotonica), Gastone Ciuti, direttore dell'Istituto di BioRobotica, e Fabrizio Di Pasquale, direttore dell'Istituto di Meccanica, hanno illustrato le principali attività di ricerca della Scuola nel campo delle scienze sperimentali, con un focus particolare sui progetti e sulle competenze sviluppate nell'ambito dell'ingegneria e della robotica.

“La ricerca è il punto di partenza per l’innovazione. La visita di oggi alla Scuola Sant’Anna ci ha particolarmente colpito per la qualità della ricerca e la capacità di guardare alle sfide del futuro nei campi della robotica, dell’intelligenza artificiale, della fotonica e dei sistemi autonomi. Il legame tra università e industria è un fattore decisivo per la competitività del Paese: genera innovazione, valorizza i talenti e crea opportunità per il territorio” dichiara Francesco Macrì, Presidente di Leonardo.

“La visita del presidente Macrì ha rappresentato un'opportunità per presentare alcune delle principali attività di ricerca che la Scuola Sant'Anna sviluppa nei settori dell'ingegneria e della robotica. In questi ambiti, svolgiamo da anni un ruolo di primo piano a livello nazionale e internazionale, grazie alla realizzazione di iniziative ad alto impatto innovativo capaci di generare benefici per il territorio” dichiara Nicola Vitiello, Rettore della Scuola Sant’Anna.

“Pisa sprigiona un’energia particolare prodotta dai suoi centri di ricerca, le università e il tessuto industriale - ha dichiarato Diego Petrucci -. In questo momento così fertile per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, le istituzioni hanno il compito fondamentale di fare sistema il più possibile, creando ponti solidi tra chi produce conoscenza e chi trasforma quella ricerca in competitività e lavoro per il nostro territorio e per l’intero Paese”.

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