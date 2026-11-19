Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, martedì 24 novembre, dalle ore 8.30 alle 13, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Ciurini (nel tratto compreso tra via Lucardese e via Luxemburg), Luxemburg e La Malfa.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 25 novembre, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque spa
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