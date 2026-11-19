Proseguono le criticità legate al maltempo in Toscana, con frane, collegamenti interrotti e corsi d'acqua sotto osservazione. Particolarmente difficile la situazione in Alta Versilia, nel comune di Stazzema (Lucca), dove la frazione di Pomezzana è isolata da quasi due giorni a causa di uno smottamento che impedisce il transito sulla strada di accesso.

Le operazioni per ripristinare la viabilità sono ostacolate dalla continua discesa di fango e detriti. A complicare ulteriormente il quadro è arrivata anche la chiusura, disposta con ordinanza, della strada comunale per Farnocchia, nel tratto precedente al bivio.

Il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza e il sostegno della Regione Toscana, attraverso il Genio civile e la protezione civile. Se l'isolamento dovesse prolungarsi, potrebbe rendersi necessario organizzare la distribuzione di generi alimentari ai circa 300 abitanti di Pomezzana e Farnocchia.

Per fronteggiare eventuali emergenze sanitarie è in fase di attivazione un presidio collegato alla centrale del 118. Il Soccorso alpino di Querceta, già impegnato nelle attività del Centro operativo comunale, ha predisposto un passaggio attrezzato con corda fissa per consentire di oltrepassare in sicurezza l'area interessata dalla frana e raggiungere l'abitato.

Il movimento franoso viene costantemente monitorato attraverso i droni del servizio regionale. In serata è inoltre prevista l'attivazione di un presidio con due tecnici e personale Anpas del Ponte Stazzemese.

Interventi della protezione civile sono in corso anche a Bagni di Lucca, dove si registra un'altra frana. Intanto, a causa delle precipitazioni intense, resta alta l'attenzione sui livelli dei fiumi: l'Ombrone pistoiese ha raggiunto il secondo livello di guardia a Ponte alle Vanne, mentre le acque risultano in crescita anche a Poggio a Caiano, in provincia di Prato.

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