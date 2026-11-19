Una strada di confine e di collegamento tra due comuni montani e due regioni. Che è stata ripristinata e torna completamente percorribile in sicurezza. È quella della Cesata, che collega Marradi, nel territorio regionale della Toscana, e Tredozio, nella regione Emilia-Romagna. Questo pomeriggio l’inaugurazione con la presenza del Sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, del Sindaco di Tredozio, Giovanni Ravagli, del Sindaco di Modigliana, Giancarlo Jader Dardi, della Consigliera delegata della Città Metropolitana di Firenze, Sara Di Maio, dell'Ing. Mirko Marseglia, dell'Area tecnica di supporto al Commissario Straordinario Ing. Curcio e del Consigliere Regionale dell'Emilia-Romagna, Niccolò Bosi.

In particolare, la strada comunale della Cesata collega il Marradi, dalla frazione di Lutirano, con il comune di Tredozio. Una strada alternativa alla SP20 e utilizzata sia per i normali spostamenti che in ambito agricolo, che era stata gravemente danneggiata in seguito all’alluvione del maggio 2023 da una decina di frane su 4 km. Rimasta chiusa per alcuni mesi ed eseguiti lavori di somma urgenza, fu riaperta parzialmente in attesa di progettazione, reperimento risorse e esecuzione dell’intervento di ricostruzione.

Un intervento, suddiviso in due lotti e realizzato in circa 6 mesi, per un importo complessivo di 1.800.000 euro. I finanziamenti sono stati assegnati, con ordinanze, dalla Struttura commissariale per le emergenze.

Il ripristino della strada della Cesata è di fatto il primo intervento stradale di rilievo - qualche mese fa era stato inaugurato un ponte sul fiume Lamone - che il Comune di Marradi ha concluso nell’ambito dei avori di ricostruzione post alluvione 2023 che colpì l'Emilia Romagna e i 3 comuni dell'Alto Mugello.

Ha sottolineato il sindaco di Marradi Tommaso Triberti: “Ritrovarsi oggi a tagliare questo nastro è come ritornare a vedere la luce in fondo al tunnel. Da quel 17 maggio di 3 anni fa troppi colpi hanno picchiato su di un territorio sempre più fragile. Oggi è un giorno di festa anche se sappiamo che ancora molto c'è da fare per tornare alla normalità. Da fare per noi e per gli altri enti, sia per la viabilità che in modo particolare per la ferrovia”.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per rivolgere dei ringraziamenti: “Grazie alla Struttura del Commissario Ing. Curcio, alla Regione Toscana, dal Presidente Giani a tutte le donne e gli uomini della struttura di Protezione civile. Ma credo sia doveroso ringraziare i dipendenti del comune di Marradi e dell'Unione dei Comuni del Mugello, i progettisti e le ditte che hanno lavorato, dai tempi delle somme urgenze fino all'inaugurazione di oggi, perché tutto questo fosse possibile. Per il Comune e per gli altri enti che stanno lavorando è importante fare, fare bene e fare presto. Mai come adesso abbiamo bisogno di tutti” - ha concluso il sindaco.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa

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