Definire procedure condivise per gestire le segnalazioni di minacce inviate tramite posta elettronica, evitando interruzioni ingiustificate di servizi e attività essenziali. È stato questo il tema al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta oggi a Prato sotto la presidenza del prefetto Michela La Iacona.

L’incontro, convocato alla luce di una recente direttiva del Ministero dell’Interno, ha permesso di individuare le modalità di coordinamento tra istituzioni e forze dell’ordine per affrontare eventuali situazioni di allarme. L’obiettivo è garantire verifiche tempestive sull’attendibilità delle minacce e adottare misure proporzionate al rischio effettivo, senza compromettere il funzionamento di scuole, strutture sanitarie e altri servizi in assenza di elementi concreti di pericolo.

La Prefettura ha ribadito l'importanza di segnalare immediatamente alle forze di polizia qualsiasi messaggio minatorio, contattando prioritariamente il numero unico di emergenza 112, così da consentire gli accertamenti necessari.

Alla riunione hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, il presidente della Provincia, i sindaci di Prato, Carmignano, Vaiano e Vernio, la vicesindaca di Poggio a Caiano e i rappresentanti dell'Ufficio scolastico provinciale, dell'Asl Toscana Centro e dell'ospedale Santo Stefano.

Le indicazioni operative condivise serviranno anche a gestire eventuali episodi analoghi a quelli verificatisi nei giorni scorsi, quando alcune segnalazioni avevano richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine per verificarne la fondatezza.