Buongiorno oggi ringrazio Vittorio per questa ricetta della tradizione Piemontese: la Minestra di riso, castagne e latte. Una minestra avvolgente e cremosa adatta per la stagione invernale.

Le castagne sono un ingrediente versatile e tipico della stagione autunnale, perfette sia per ricette dolci che salate, oppure consumate da sole come caldarroste o bollite.

Le castagne e la loro farina si prestano a tantissime preparazioni della tradizione italiana:

primi piatti, ideali per risotti cremosi, gnocchi di castagne, zuppe e vellutate (ad esempio abbinate a zucca, ceci, funghi o porri).

secondi piatti, ottime come contorno o inserite in arrosti, spezzatini e fusi di tacchino o filetti di maiale.

dolci, grandi classici come il castagnaccio, i necci, il mont blanc, torte, crostate al cioccolato o marmellate e creme spalmabili.

Minestra di riso castagne e latte

Ingredienti per 4 persone

Una cipolla

200 gr di castagne secche oppure fresche e cotte in acqua

100 gr di riso

1,5 l di latte

Una noce di burro,

una foglia di alloro

sale e pepe

Preparazione

Se utilizzate le castagne secche mettetele in ammollo per una notte (sono già sbucciate e senza pellicina), mentre se avete le castagne fresche lessatele in acqua salata, una volta cotte e raffreddate le sbucciate togliendo anche la pellicina. Tritate finemente la cipolla e fatela appassire nel burro, unite le castagne, il latte e l’alloro. Dopo circa 30 minuti aggiungete anche il riso e portate a cottura, continuando a mescolare per evitare che si attacchi sul fono. Alla fine frullate metà della zuppa per ottenere una consistenza cremosa, riunitela al resto e servite ben calda.

Vittorio

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