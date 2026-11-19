La rassegna di Teatro contemporaneo al Minimal teatro di Empoli giovedì 26 novembre propone, in occasione degli eventi nell’ambito della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, lo spettacolo Lotteria degli stereotipi, prodotto dall’associazione culturale rumorBianc(O) in collaborazione con Uniche ma plurali.

Liberamente tratto dal libro Girls Will Be Girls di Emer O’Toole e scritto da Camilla Mattiuzzo con la collaborazione di Chiara Renzi e Beatrice Gnassi, lo spettacolo suggerisce una riflessione ironica, provocatoria e altamente coinvolgente sulle dinamiche e sui cliché di genere che attraversano la nostra società.

Sul palco, una sola attrice, Chiara Renzi, e un’urna colma di parole. Sarà il pubblico stesso a estrarre le parole chiave della serata, trasformando ogni replica in un evento unico e irripetibile.

I termini pescati diventeranno lo spunto per monologhi sempre diversi, in un equilibrio dinamico tra stand-up comedy, improvvisazione teatrale e gioco collettivo.

L’interattività rappresenta il vero cuore pulsante della performance: oltre al meccanismo della lotteria, gli spettatori saranno chiamati a partecipare attivamente a momenti irriverenti come il quiz time, il Gioca Jouer degli stereotipi e la misurazione del consenso tramite applausometro. Quest'ultimo decreterà il monologo più apprezzato della serata, aggiudicando al vincitore o alla vincitrice il premio finale: un poster di Aristotele, ideale da utilizzare come bersaglio per il lancio delle freccette.

Attraverso il registro della leggerezza, lo spettacolo affronta temi spesso scomodi ma quanto mai urgenti, stimolando una presa di coscienza collettiva sul peso degli stereotipi nella vita di tutti i giorni.

Il progetto è finanziato dal Comune di Arezzo (Bando Pari Opportunità 2024), con il supporto di Pronto Donna, Donne Insieme, La Filostoccola Teatro Virginian, Le Plurali Editrice e il contributo della Sezione Soci Coop Arezzo.

La rassegna di Teatro contemporaneo continua giovedì 10 dicembre con L’imperativo categorico (L’imperatiu categòric) con Rossana Gay e Tommaso Taddei, che cura anche la regia, una produzione Gogmagog in coproduzione con Fondazione Armunia; lunedì 1° febbraio in scena Novecento di Alessandro Baricco con Ciro Masella; giovedì 11 febbraio Lui, Enrico di e con Anna Meacci, produzione Archètipo ETS – Catalyst; infine giovedì 1° aprile Racconto personale da un racconto di Mamadou Diakité, con Mamadou Diakité, regia di Cosimo Severo, riscrittura teatrale di Stefania Marrone, una produzione della compagnia Bottega degli Apocrifi.

La rassegna è sostenuta dal Comune di Empoli, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro.

Per il Teatro contemporaneo è attiva la formula aperitivo più spettacolo 15 euro, biglietto solo spettacolo 10 euro. Inizio aperitivo alle 20.00, alle 21.00 spettacolo. È gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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