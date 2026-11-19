Lutto nel mondo della cultura e del giornalismo. È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva 91 anni. A dare notizia della scomparsa oggi, giovedì 19 novembre, è Repubblica, quotidiano con cui Augias collaborava fin dalla fondazione. Firma autorevole del giornalismo italiano, divulgatore culturale, negli ultimi anni ha condotto il programma La Torre di Babele su La 7. Tra le sue partecipazioni ad eventi e appuntamenti culturali in Toscana si ricorda in particolare il Premio Boccaccio, che conferì nell'edizione 2024 il premio nella sezione giornalismo a Corrado Augias. Nell'occasione il giornalista ritirò il prestigioso riconoscimento, intervenendo alla cerimonia al teatro Boccaccio di Certaldo.

Toni Servillo e Corrado Augias, Premio Boccaccio 2024 (foto da Facebook)

"Con dolore profondo apprendo la notizia della scomparsa di Corrado Augias, una delle voci più autorevoli e raffinate della cultura e del giornalismo italiano" scrive in un messaggio di cordoglio pubblicato sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Con la sua intelligenza, la sua eleganza e la sua straordinaria capacità di raccontare la storia, la letteratura e la società, ha accompagnato intere generazioni, insegnandoci il valore della conoscenza, del dubbio e del pensiero critico. L’Italia perde un grande intellettuale, capace di rendere la cultura accessibile a tutti senza mai rinunciare alla profondità. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sincero abbraccio".

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