E' scomparso all'età di 68 anni Patrizio Ceccarelli, giornalista professionista, corrispondente di Toscana Tv e collaboratore di Ansa e La Nazione. A ricordarlo sono il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika e l'Amministrazione comunale di Pistoia, che sottolineano il valore umano e professionale di un giornalista sempre presente sul campo, capace di documentare fatti, persone e trasformazioni della comunità.

"Il sindaco Giovanni Capecchi e l'intera Amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Patrizio Ceccarelli, giornalista professionista, corrispondente per Toscana Tv e collaboratore dell'Ansa e de La Nazione", si legge in una nota del Comune di Pistoia.

"Professionista stimato e apprezzato, si è sempre distinto non soltanto per la competenza e la passione con cui svolgeva il proprio lavoro, ma anche per la gentilezza, la pacatezza e la disponibilità che caratterizzavano il suo modo di rapportarsi agli altri.

Il suo impegno nell'informazione è rimasto costante fino agli ultimi giorni, a testimonianza di un legame profondo con la professione e con Pistoia. Attraverso il suo lavoro ha contribuito a documentare la vita della città, restituendo con attenzione e sensibilità la quotidianità e le trasformazioni della comunità. Con lui se ne va una figura di riferimento del giornalismo pistoiese".

Alla famiglia e alle persone a lui care giungano la vicinanza e le più sincere condoglianze dell'intera Amministrazione comunale.

Anche Bernard Dika ha voluto ricordare il giornalista, sottolineandone la presenza instancabile e la capacità di raccontare la Toscana attraverso il suo lavoro: "Ci sono giornalisti che raccontano le notizie e giornalisti che, con la loro presenza instancabile, diventano parte della storia di un territorio. Patrizio Ceccarelli era uno di questi - ha detto il sottosegretario Bernard Dika -. Sempre presente, ovunque ci fosse qualcosa da raccontare, con la telecamera in mano, la capacità di fare tutto da solo e, soprattutto, quel senso della notizia che distingue un bravo giornalista.

In questi anni, attraverso i suoi occhi, la sua voce e le sue parole, migliaia di toscani hanno conosciuto fatti, persone e storie della nostra terra. Patrizio non si limitava a raccontare il territorio: lo viveva, ogni giorno, con passione e straordinaria professionalità.

Mancherà al mondo dell'informazione, ma soprattutto a una comunità che era abituata a trovarlo sempre lì, dove accadeva qualcosa. Oggi, per una volta, la notizia è lui. Ed è una notizia che avremmo voluto non dover mai raccontare. Alla sua famiglia e ai suoi cari il mio abbraccio più sincero. Che la terra ti sia lieve, Patrizio".

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