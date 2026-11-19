Una nuova puntata di Pillole di Storia, alla ricerca dei fatti più nascosti che raccontano il passato del nostro territorio. Il tutto negli studi di Radio Lady, guidati dall'esperto di storia locale Giovanni Guerri, vicegovernatore della Misericordia empolese. Insieme a lui, ai microfoni di Radio Lady c'era la conduttrice Irene Rossi. In questa puntata Guerri ha parlato di Giuseppe Del Papa, personaggio storico per le vicende del territorio empolese e - come lo definisce lo stesso Guerri - "Primo medico in termini d'importanza".

"Del Papa lasciò in eredità tutti i suoi averi alla comunità di Empoli - spiega Giovanni Guerri. - Morì nel 1734 e nel 1739 fu aperto l'ospedale: l'unico fra Firenze e Pisa. Per 250 anni è stato l'ospedale di Empoli. Fu grazie ai soldi di Giuseppe Del Papa che si poté aprire la struttura ospedaliera".

Guerri spiega come un tempo le attività si svolgessero all'interno di 'cameroni' e talvolta la sua narrazione del passato lontano si intreccia con la rievocazione di esperienze personali: "La mia attività è iniziata nei primi anni '80, si lavorava in cameroni di venti persone, divisi fra uomini e donne". Guerri ha proseguito il racconto mostrando immagini di palazzi storici, come dell'antico ospedale, e ha poi parlato delle lettere scritte da Del Papa, che in realtà erano dei veri e propri trattati, come quello dove si interroga se la luce e il fuoco fossero la stessa cosa. "Dobbiamo ricordare che stiamo parlando del '600" puntualizza Guerri.

"In questi documenti - fa notare Guerri - si ravvisa il grande orgoglio di Del Papa nell'essere empolese, cosa che cercava di rendere nota appena possibile". Esiste un quarto volume firmato da Del Papa che parla dell'umido e del secco: "Cioè delle proprietà fondamentali dei fluidi - spiega ancora l'esperto di storia locale - un altro invece è intitolato 'Come distruggere le cavallette', che al tempo potevano rappresentare una vera e propria calamità. Questo volume risale ai primi del '700".

Guerri ha concluso parlando della vecchia struttura dell'ospedale: "Nel 2027 saranno ultimati i lavori - rivela - ci saranno sale sale convegni, sale di ritrovo e per il volontariato". Prima della rivelazione finale, Guerri temporeggia: "Ci sarà anche il Museo Civico e sarà un museo dei cittadini empolesi, dove parleremo della vita della città: ci stiamo lavorando".

Filippo Bernardeschi

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