Numeri da record per ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Prato e in controtendenza, almeno per una settimana, rispetto al fenomeno nazionale di denatalità. Quarantacinque neonati su 39 parti in una settimana: quello che può sembrare un errore di calcolo non lo è al Santo Stefano, dove tra il 6 e il 12 novembre sono venute al mondo sei coppie di gemelli, nel reparto diretto da Elisa Scatena che festeggia il lieto evento. Come riferisce l'Asl Toscana centro i neonati sono 4 femmine e 8 maschi, con pesi neonatali che vanno da 1610 grammi il più piccolo, a 3300 grammi il più grande, godono di ottima salute e tre coppie sono attualmente sotto le cure della Neonatologia, guidata da Paolo Dal Poggetto.

Dottor Mirri: "Qualità delle cure e sostegno umano, risposta concreta alla denatalità anche per la nostra Azienda"

Un'inversione di rotta, un piccolo miracolo avvenuto nei sette giorni in questione, rispetto all'inverno demografico italiano: anche se la tendenza al ribasso rimane anche per l'ospedale Santo Stefano, aggiungono dall'Asl in conseguenza al fenomeno di denatalità che riguarda tutta Italia, il punto nascita pratese si mantiene comunque sempre nel rispetto del trend nazionale. "L'obiettivo che l'Azienda si è prefissata, nell'ambito materno infantile, nel dare una risposta concreta alla denatalità che coinvolge l'intero Paese – commenta Gianpaolo Mirri, Direttore Area Pediatria e Neonatologia di Asl Toscana centro - è di valorizzare al massimo le competenze dei propri professionisti, consapevole che la qualità delle cure e il supporto e il sostegno umano, rappresentano un valore assoluto, soprattutto in un momento storico come quello attuale".

Il reparto specializzato del Santo Stefano

Con malcelato orgoglio, non nascondono l’entusiasmo medici, ostetriche e infermieri del reparto del Santo Stefano. L’evento del Santo Stefano, prosegue la nota dell'Azienda sanitaria, è testimone della fiducia da parte delle coppie nei confronti del punto nascita dell’ospedale di Prato che è un secondo livello, in grado, cioè, di assistere gravidanze e parti a rischio elevato a partire dalla 29° settimana di gestazione e peso neonatale superiore ai 1000 gr e di accogliere neonati che necessitano di cure intensive o pretermine, con la presenza continuativa di ginecologo, neonatologo ed anestesista in sala parto, 24 ore su 24. Un reparto specializzato che può seguire i neogenitori prima e dopo il parto. Alcune delle coppie genitoriali sono seguite anche dall’ambulatorio di Gravidanze a Rischio. Un punto di riferimento l’ospedale Santo Stefano e il territorio che, a Prato, con servizi organizzati, possono far tornare nelle giovani coppie la voglia di scommettere sulla genitorialità.

L'altra particolarità dei sei "fiocchi doppi"

I sei "fiocchi doppi" sono accompagnati da un'altra particolarità, che rappresenta un'ulteriore inversione di tendenza rispetto alla media di questo momento storico. Mentre l'equilibrio demografico risulta sempre più sostenuto dai flussi migratori, nel caso pratese cinque delle sei coppie di genitori sono italiane e solo una con mamma straniera.