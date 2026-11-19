Si è tenuto oggi l’incontro al tavolo regionale convocato da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, per la Società Precise Tale Poggio alla Sala srl, società del settore turistico-alberghiero, già Gruppo Precise Hotels & Resorts, che a Montepulciano (Si) ha gestito l’hotel che occupava mediamente 80 dipendenti, molti dei quali stagionali, e che ha cessato la propria attività a seguito della risoluzione del contratto di affitto della struttura alberghiera.

“La discussione - spiega Fabiani - ha fatto emergere le condizioni per un accordo di gestione dei licenziamenti per i nove dipendenti a tempo indeterminato, con incentivo per le uscite al posto dei licenziamenti forzosi. Ma vista la grande percentuale di lavoratori stagionali che in questa vicenda hanno comunque perso il lavoro, la Regione ha deciso di procedere in stipula di un accordo di progetto con le organizzazioni sindacali e in collaborazione con l’amministrazione comunale di Montepulciano, per mettere in campo tutte le misure di cui disponiamo per la ricollocazione dei lavoratori, dagli incentivi alla formazione”.

“Nell’ambito di queste azioni – continua il consigliere di Giani - è intenzione di Regione e Comune di Montepulciano di interagire con il nuovo soggetto che subentrerà nella gestione dell’attività nell’attività alberghiera, proprio per capire intenzioni e prospettive sulla struttura e per vagliare la possibilità di riassunzione di chi in quella struttura hanno sempre lavorato e che, grazie all'accordo di progetto che sottoscriveremo, porterà in dote al nuovo possibile datore di lavoro risorse e strumenti”.

“Esprimo soddisfazione per il confronto tra la società e le organizzazioni sindacali, dal quale sono emerse le condizioni per un accordo a favore dei dipendenti a tempo indeterminato”, sottolinea il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini. “Al contempo ho manifestato preoccupazione per i lavoratori stagionali: per questo ho assicurato al consigliere Fabiani la mia piena disponibilità a collaborare con la Regione per attivare tutte le azioni e le misure regionali a sostegno dei lavoratori a tempo determinato”.

Fonte: Regione Toscana

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