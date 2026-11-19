Il tribunale di Arezzo ha condannato a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e alla sospensione della patente per 18 mesi il 29enne che lo scorso 12 marzo, lungo la strada Chiantigiana a Montevarchi, provocò l'incidente costato la vita a Giacomo Arrighetti, 17 anni. Il giovane si trovava in sella al suo scooter quando venne travolto dall'Audi guidata dall'uomo, che durante un sorpasso vietato invase la corsia opposta senza riuscire a rientrare in carreggiata in tempo per evitare l'impatto.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto procedeva ad almeno 95 chilometri orari. Lo scontro non lasciò scampo al ragazzo, morto a seguito delle gravi conseguenze dell'impatto.

Il procedimento giudiziario si è concluso con il patteggiamento, accolto con il consenso del pubblico ministero. La pena inizialmente quantificata in sei anni è stata ridotta a due anni per effetto delle attenuanti e degli sconti previsti dal rito, con la concessione della sospensione condizionale.

"Questa non si può chiamare giustizia", hanno dichiarato dopo la decisione i genitori della vittima, Alessandro e Silvia, presenti in tribunale lo scorso 12 novembre insieme al loro avvocato, Enrico Buoncompagni.

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