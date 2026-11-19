Dopo il tornado dello scorso 10 settembre, il palazzetto dello sport e il campo sportivo di Sinalunga (Si) torneranno ad ospitare con piena funzionalità attività sportive e ricreative anche grazie al contributo di 250mila della Regione Toscana. Le risorse sono state assegnate al Comune, proprietario delle due strutture, con la terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio regionale e serviranno a finanziare i lavori di ripristino del palazzetto e del campo di via Giannini, danneggiati dall’evento atmosferico eccezionale.

“L’attività sportiva rappresenta non solo una fonte di benessere ma anche un’occasione importante di socialità, capace di fare da collante tra le persone e da stimolo alla crescita delle comunità – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani –. È per questo che, attraverso un contributo straordinario di 250mila euro, abbiamo voluto sostenere il Comune di Sinalunga nell’obiettivo di restituire ai cittadini, dai più piccoli fino agli adulti, due presidi essenziali per la pratica sportiva e per la vita del territorio”.

“Siamo soddisfatti e cogliamo con piacere l’aiuto da parte delle Regione per questo intervento – commenta il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei – che ci consente di andare più spediti nel ripristinare in particolare il palazzetto dello sport, che in questo momento è inutilizzabile, e permettere così alle numerose attività che si svolgono lì e al campo sportivo di riprendere la loro normale routine. Quelle assegnateci dalla Regione, che ringraziamo, sono per noi risorse importanti, che coprono una buona parte degli interventi. Contiamo di iniziare i lavori già la prossima settimana”.

Per quanto riguarda il palazzetto dello sport, ancora inagibile, le risorse serviranno a sistemare la copertura, in parte divelta dal vento, attraverso la sostituzione dei pannelli “sandwich”, il ripristino delle lattonerie e la riparazione del manto impermeabile, oltre a rimpiazzare le vetrate esplose o danneggiate e a levigare il parquet. Per il campo sportivo sono previsti invece il completamento della rimozione delle vetrate danneggiate e il ripristino della recinzione.

Il contributo regionale servirà anche a riparare la copertura del magazzino comunale di via Meucci.

Fonte: Regione Toscana