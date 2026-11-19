Novecentomila euro di risorse aggiuntive per la Fondazione Teatro Metastasio di Prato. È quanto previsto dalla variazione di bilancio 2026 della Regione Toscana, nell'ambito degli interventi a sostegno delle principali istituzioni dello spettacolo dal vivo.

Un finanziamento che conferma l'attenzione della Regione per una delle realtà teatrali più importanti del panorama toscano e nazionale, punto di riferimento per la produzione contemporanea, la ricerca artistica e la promozione della cultura teatrale.

“Con questo stanziamento – dichiarano il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessora alla Cultura Cristina Manetti – confermiamo il nostro impegno per il Teatro Metastasio, una realtà di grande valore per Prato e per tutta la Toscana. Investire nel teatro significa sostenere la cultura, il lavoro degli artisti e la capacità dei nostri territori di produrre innovazione e creatività”.

“Il Metastasio – sottolinea Giani – rappresenta un patrimonio culturale che va sostenuto e valorizzato. Queste risorse testimoniano la volontà della Regione di accompagnarne il percorso e di rafforzare il ruolo di Prato come città protagonista della scena teatrale nazionale”.

“Il teatro è un luogo di incontro, confronto e crescita collettiva – aggiunge Manetti – e il Metastasio ha saputo costruire negli anni un'identità riconoscibile, capace di coniugare qualità artistica, sperimentazione e attenzione al pubblico. Con questo intervento vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza a un'istituzione fondamentale per la vita culturale della città”.

Fonte: Regione Toscana