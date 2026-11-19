“La Toscana è stata la prima Regione in Italia a dotarsi di una legge sull’intelligenza artificiale, perché riteniamo che l'IA rappresenti un processo tecnologico, sociale e civile ormai inarrestabile”. Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani in occasione della terza edizione del workshop Fair a Palazzo Strozzi Sacrati nell'ambito del convegno ‘The Impact of AI on Society’.

“La vera sfida – ha proseguito Giani – è duplice: da un lato governare questa trasformazione e dall’altro arginare le derive che possono portare a ricadute negative per la comunità e per la società nel suo complesso. È indubbio che l’intelligenza artificiale offra all'uomo straordinarie potenzialità, a patto però che sia l'uomo a tenerne saldo il timone, facendone uno strumento per accrescere le conoscenze e rendere più rapidi ed efficienti i processi lavorativi, decisionali e relazionali. L’incontro di oggi è stato particolarmente prezioso proprio perché ha messo al centro la governance di uno sviluppo che deve sempre mantenersi a misura d'uomo e a guida pubblica”.

Fonte: Regione Toscana

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