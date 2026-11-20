Dal 4 al 6 dicembre 2026 torna a Peccioli 'A Natale libri per te'
Dal 4 al 6 dicembre 2026 torna a Peccioli “A Natale libri per te”, l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Peccioliper e dal Comune di Peccioli, con il sostegno di Belvedere spa, nata con una doppia finalità: incentivare la lettura e, allo stesso tempo, sostenere le librerie del territorio.
Per tre giorni Peccioli tornerà a essere un luogo di incontro intorno ai libri, con un temporary store di librerie e un ricco programma di presentazioni, conversazioni e appuntamenti con autori, giornalisti e protagonisti del panorama culturale italiano.
La principale novità dell’edizione 2026 riguarda l’ampliamento degli spazi dedicati ai libri. Il temporary store, che negli anni è diventato uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione, non sarà ospitato soltanto a Palazzo Senza Tempo, ma si estenderà anche in Piazza del Popolo e in Corso Matteotti, coinvolgendo nuove aree del centro storico e dando vita a un percorso diffuso dedicato alla lettura.
Anche quest’anno i cittadini residenti nel Comune di Peccioli potranno acquistare libri usufruendo di un sostegno economico pari al 50%, messo a disposizione dal Comune di Peccioli e dalla Fondazione Peccioliper, mentre per i non residenti il sostegno sarà pari al 25%. Un progetto che vuole rendere i libri più accessibili e, contemporaneamente, valorizzare il lavoro delle librerie, riconoscendone il ruolo fondamentale nella diffusione della cultura e nella vita delle comunità.
Sono 19 le realtà che hanno aderito al progetto, tra librerie, cartolibrerie e Il Post, confermando l’interesse e la partecipazione attorno a un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a rafforzare il legame tra Peccioli, i lettori e il mondo dell’editoria.
Hanno aderito al progetto:
Cartolibreria Fiorentini di Peccioli
Cartolibreria Idee in piazza di Casciana Terme
Cartolibreria Scripta Manent de La Rosa
Il Post
Libreria Blu Book di Pisa
Libreria Blume di Fucecchio
Libreria Carrara di Pontedera
Libreria Civico 14 di Marina di Pisa
Libreria Colibrì di Santa Croce sull’Arno
Libreria dei Ragazzi di Pisa
Libreria Fogola di Pisa
Libreria Ghibellina di Pisa
Libreria Gli anni in tasca di Pisa
Libreria Nessun Dove di Empoli
Libreria Pellegrini di Pisa
Libreria Rinascita – Ubik di Sesto Fiorentino
Libreria Roma – Ubik di Pontedera
Libreria Spazio Y di Cascina
Libreria Tra le righe di Pisa
Al temporary store si affiancherà un programma di incontri a cura di Luca Sofri, che per tre giorni trasformerà Peccioli in una versione invernale di Pensavo Peccioli. Gli appuntamenti si svolgeranno tra Palazzo Senza Tempo, la Galleria dei Giganti e il Cinema Passerotti, con protagonisti autori e autrici che, attraverso romanzi, saggi, inchieste e testimonianze, offriranno occasioni di confronto sui temi della cultura, della politica, della società e dell’attualità.
Il programma prenderà il via venerdì 4 dicembre, alle ore 17 a Palazzo Senza Tempo, con Monica Maggioni, che dialogherà con Luca Sofri intorno al libro Il partito di Dio (Mondadori). Alle 18:30 sarà la volta di Rosario Pellecchia, sempre in conversazione con Luca Sofri, per presentare Così doveva andare (Feltrinelli). La prima giornata si concluderà alle 21 alla Galleria dei Giganti con Francesco Costa, con Annalisa Cuzzocrea, per parlare di Come se ne esce. Il mondo dopo Donald Trump (Mondadori).
Sabato 5 dicembre gli incontri inizieranno alle 10:30 alla Galleria dei Giganti con Luca Sofri e Francesco Costa e l’appuntamento I giornali, spiegati bene, dedicato all’informazione e alla lettura delle notizie. Alle 12 Nicola Lagioia dialogherà con Marino Sinibaldi intorno a Santa Barbara (Einaudi).
Alle 14:30, a Palazzo Senza Tempo, spazio al Premio Vero, il riconoscimento dedicato ai migliori libri giornalistici e divulgativi, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Peccioliper e Il Post. L’incontro, dal titolo Chi ha vinto il Premio Vero, vedrà la partecipazione di Marino Sinibaldi, Luca Sofri e dei finalisti Sandra Cane, Alaa Faraji, Elena Granata e Valerio Mattioli.
Il pomeriggio proseguirà alle 15 alla Galleria dei Giganti con Csaba dalla Zorza, che presenterà Io sono Adele (Marsilio) insieme ad Alessandra Tedesco. Alle 16, a Palazzo Senza Tempo, Ernesto Maria Ruffini sarà in conversazione con Luca Sofri su Cosa sarà. Appello per un paese più uguale (Donzelli editore).
Alle 17 alla Galleria dei Giganti Corrado Formigli parlerà con Luca Sofri di Silenzio stampa (Feltrinelli), mentre alle 17:30 al Cinema Passerotti Vinicio Marchioni incontrerà Matteo Caccia per Le vite in atto. Sette storie di teatro (Marsilio).
Alle 18, a Palazzo Senza Tempo, Luca Sofri e Michele Serra saranno protagonisti dell’incontro dedicato a Novecento, atto secondo (Il Post e Iperborea). A chiudere la giornata, alle 19 alla Galleria dei Giganti, sarà Silvia Salis, in dialogo con Marianna Aprile, con È già domani (Feltrinelli).
Domenica 6 dicembre la giornata si aprirà alle 10:30 a Palazzo Senza Tempo con Michele Serra e Luca Sofri per un nuovo appuntamento di I giornali, spiegati bene. Alle 12 sono previsti due incontri: a Palazzo Senza Tempo Marta Papini presenterà Quel che luccica (Altrecose) insieme a Luca Sofri, mentre alla Galleria dei Giganti Stefano Nazzi dialogherà con Nicola Ghittoni su Profeti del buio. Potere, manipolazione, violenza: i segreti delle sette (Mondadori).
Nel pomeriggio, alle 14:30 a Palazzo Senza Tempo, Donatella Di Pietrantonio incontrerà Matteo Caccia per presentare Lasciarsi tardi (Einaudi). Alle 15:30, al Cinema Passerotti, appuntamento con Luca Sofri per Cose che ho imparato sui libri, mentre alle 16 alla Galleria dei Giganti Giovanna Botteri, insieme a Eugenio Cau, parlerà di Soffiando nel vento. Donne che non si arrendono (Solferino).
Alle 17, a Palazzo Senza Tempo, Beatrice Mautino dialogherà con Marco Martinelli intorno a Skincare, pelle e beauty. La scienza dei cosmetici (Gribaudo).
La manifestazione si concluderà alle 18 al Cinema Passerotti con Il Canto di Natale, una lettura del classico di Charles Dickens affidata alla voce di Matteo Caccia, con musiche di Luca Micheli.
Un programma che attraversa generi e linguaggi differenti, dalla narrativa all’inchiesta, dalla divulgazione al racconto dell’attualità, confermando la volontà di fare di Peccioli un luogo in cui i libri diventano occasione di incontro, riflessione e condivisione.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Il temporary store sarà aperto venerdì 4 dicembre dalle 15 alle 19 e sabato 5 e domenica 6 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
La Fondazione Peccioliper e il Comune di Peccioli ringraziano tutte le librerie e le realtà che hanno aderito al progetto, contribuendo alla realizzazione di un’iniziativa che riconosce nei libri e nella lettura strumenti fondamentali per la crescita culturale e sociale di una comunità.
L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Belvedere spa.
IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
4–6 dicembre 2026
Venerdì 4 dicembre
Ore 17:00 – Palazzo Senza Tempo
Monica Maggioni con Luca Sofri
Il partito di Dio (Mondadori)
Ore 18:30 – Palazzo Senza Tempo
Rosario Pellecchia con Luca Sofri
Così doveva andare (Feltrinelli)
Ore 21:00 – Galleria dei Giganti
Francesco Costa con Annalisa Cuzzocrea
Come se ne esce. Il mondo dopo Donald Trump (Mondadori)
Sabato 5 dicembre
Ore 10:30 – Galleria dei Giganti
Luca Sofri con Francesco Costa
I giornali, spiegati bene
Ore 12:00 – Galleria dei Giganti
Nicola Lagioia con Marino Sinibaldi
Santa Barbara (Einaudi)
Ore 14:30 – Palazzo Senza Tempo
Chi ha vinto il Premio Vero
Con Marino Sinibaldi, Luca Sofri e i finalisti Sandra Cane, Alaa Faraji, Elena Granata e Valerio Mattioli
Ore 15:00 – Galleria dei Giganti
Csaba dalla Zorza con Alessandra Tedesco
Io sono Adele (Marsilio)
Ore 16:00 – Palazzo Senza Tempo
Ernesto Maria Ruffini con Luca Sofri
Cosa sarà. Appello per un paese più uguale (Donzelli editore)
Ore 17:00 – Galleria dei Giganti
Corrado Formigli con Luca Sofri
Silenzio stampa (Feltrinelli)
Ore 17:30 – Cinema Passerotti
Vinicio Marchioni con Matteo Caccia
Le vite in atto. Sette storie di teatro (Marsilio)
Ore 18:00 – Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri con Michele Serra
Novecento, atto secondo (Il Post e Iperborea)
Ore 19:00 – Galleria dei Giganti
Silvia Salis con Marianna Aprile
È già domani (Feltrinelli)
Domenica 6 dicembre
Ore 10:30 – Palazzo Senza Tempo
Michele Serra con Luca Sofri
I giornali, spiegati bene
Ore 12:00 – Palazzo Senza Tempo
Marta Papini con Luca Sofri
Quel che luccica (Altrecose)
Ore 12:00 – Galleria dei Giganti
Stefano Nazzi con Nicola Ghittoni
Profeti del buio. Potere, manipolazione, violenza: i segreti delle sette (Mondadori)
Ore 14:30 – Palazzo Senza Tempo
Donatella Di Pietrantonio con Matteo Caccia
Lasciarsi tardi (Einaudi)
Ore 15:30 – Cinema Passerotti
Cose che ho imparato sui libri
Luca Sofri
Ore 16:00 – Galleria dei Giganti
Giovanna Botteri con Eugenio Cau
Soffiando nel vento. Donne che non si arrendono (Solferino)
Ore 17:00 – Palazzo Senza Tempo
Beatrice Mautino con Marco Martinelli
Skincare, pelle e beauty. La scienza dei cosmetici (Gribaudo)
Ore 18:00 – Cinema Passerotti
Il Canto di Natale
Matteo Caccia legge il classico di Charles Dickens
Musiche di Luca Micheli
Ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti
Fonte: Ufficio Stampa
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