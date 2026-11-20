Dal 4 al 6 dicembre 2026 torna a Peccioli “A Natale libri per te”, l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Peccioliper e dal Comune di Peccioli, con il sostegno di Belvedere spa, nata con una doppia finalità: incentivare la lettura e, allo stesso tempo, sostenere le librerie del territorio.

Per tre giorni Peccioli tornerà a essere un luogo di incontro intorno ai libri, con un temporary store di librerie e un ricco programma di presentazioni, conversazioni e appuntamenti con autori, giornalisti e protagonisti del panorama culturale italiano.

La principale novità dell’edizione 2026 riguarda l’ampliamento degli spazi dedicati ai libri. Il temporary store, che negli anni è diventato uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione, non sarà ospitato soltanto a Palazzo Senza Tempo, ma si estenderà anche in Piazza del Popolo e in Corso Matteotti, coinvolgendo nuove aree del centro storico e dando vita a un percorso diffuso dedicato alla lettura.

Anche quest’anno i cittadini residenti nel Comune di Peccioli potranno acquistare libri usufruendo di un sostegno economico pari al 50%, messo a disposizione dal Comune di Peccioli e dalla Fondazione Peccioliper, mentre per i non residenti il sostegno sarà pari al 25%. Un progetto che vuole rendere i libri più accessibili e, contemporaneamente, valorizzare il lavoro delle librerie, riconoscendone il ruolo fondamentale nella diffusione della cultura e nella vita delle comunità.

Sono 19 le realtà che hanno aderito al progetto, tra librerie, cartolibrerie e Il Post, confermando l’interesse e la partecipazione attorno a un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a rafforzare il legame tra Peccioli, i lettori e il mondo dell’editoria.

Hanno aderito al progetto:

Cartolibreria Fiorentini di Peccioli

Cartolibreria Idee in piazza di Casciana Terme

Cartolibreria Scripta Manent de La Rosa

Il Post

Libreria Blu Book di Pisa

Libreria Blume di Fucecchio

Libreria Carrara di Pontedera

Libreria Civico 14 di Marina di Pisa

Libreria Colibrì di Santa Croce sull’Arno

Libreria dei Ragazzi di Pisa

Libreria Fogola di Pisa

Libreria Ghibellina di Pisa

Libreria Gli anni in tasca di Pisa

Libreria Nessun Dove di Empoli

Libreria Pellegrini di Pisa

Libreria Rinascita – Ubik di Sesto Fiorentino

Libreria Roma – Ubik di Pontedera

Libreria Spazio Y di Cascina

Libreria Tra le righe di Pisa

Al temporary store si affiancherà un programma di incontri a cura di Luca Sofri, che per tre giorni trasformerà Peccioli in una versione invernale di Pensavo Peccioli. Gli appuntamenti si svolgeranno tra Palazzo Senza Tempo, la Galleria dei Giganti e il Cinema Passerotti, con protagonisti autori e autrici che, attraverso romanzi, saggi, inchieste e testimonianze, offriranno occasioni di confronto sui temi della cultura, della politica, della società e dell’attualità.

Il programma prenderà il via venerdì 4 dicembre, alle ore 17 a Palazzo Senza Tempo, con Monica Maggioni, che dialogherà con Luca Sofri intorno al libro Il partito di Dio (Mondadori). Alle 18:30 sarà la volta di Rosario Pellecchia, sempre in conversazione con Luca Sofri, per presentare Così doveva andare (Feltrinelli). La prima giornata si concluderà alle 21 alla Galleria dei Giganti con Francesco Costa, con Annalisa Cuzzocrea, per parlare di Come se ne esce. Il mondo dopo Donald Trump (Mondadori).

Sabato 5 dicembre gli incontri inizieranno alle 10:30 alla Galleria dei Giganti con Luca Sofri e Francesco Costa e l’appuntamento I giornali, spiegati bene, dedicato all’informazione e alla lettura delle notizie. Alle 12 Nicola Lagioia dialogherà con Marino Sinibaldi intorno a Santa Barbara (Einaudi).

Alle 14:30, a Palazzo Senza Tempo, spazio al Premio Vero, il riconoscimento dedicato ai migliori libri giornalistici e divulgativi, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Peccioliper e Il Post. L’incontro, dal titolo Chi ha vinto il Premio Vero, vedrà la partecipazione di Marino Sinibaldi, Luca Sofri e dei finalisti Sandra Cane, Alaa Faraji, Elena Granata e Valerio Mattioli.

Il pomeriggio proseguirà alle 15 alla Galleria dei Giganti con Csaba dalla Zorza, che presenterà Io sono Adele (Marsilio) insieme ad Alessandra Tedesco. Alle 16, a Palazzo Senza Tempo, Ernesto Maria Ruffini sarà in conversazione con Luca Sofri su Cosa sarà. Appello per un paese più uguale (Donzelli editore).

Alle 17 alla Galleria dei Giganti Corrado Formigli parlerà con Luca Sofri di Silenzio stampa (Feltrinelli), mentre alle 17:30 al Cinema Passerotti Vinicio Marchioni incontrerà Matteo Caccia per Le vite in atto. Sette storie di teatro (Marsilio).

Alle 18, a Palazzo Senza Tempo, Luca Sofri e Michele Serra saranno protagonisti dell’incontro dedicato a Novecento, atto secondo (Il Post e Iperborea). A chiudere la giornata, alle 19 alla Galleria dei Giganti, sarà Silvia Salis, in dialogo con Marianna Aprile, con È già domani (Feltrinelli).

Domenica 6 dicembre la giornata si aprirà alle 10:30 a Palazzo Senza Tempo con Michele Serra e Luca Sofri per un nuovo appuntamento di I giornali, spiegati bene. Alle 12 sono previsti due incontri: a Palazzo Senza Tempo Marta Papini presenterà Quel che luccica (Altrecose) insieme a Luca Sofri, mentre alla Galleria dei Giganti Stefano Nazzi dialogherà con Nicola Ghittoni su Profeti del buio. Potere, manipolazione, violenza: i segreti delle sette (Mondadori).

Nel pomeriggio, alle 14:30 a Palazzo Senza Tempo, Donatella Di Pietrantonio incontrerà Matteo Caccia per presentare Lasciarsi tardi (Einaudi). Alle 15:30, al Cinema Passerotti, appuntamento con Luca Sofri per Cose che ho imparato sui libri, mentre alle 16 alla Galleria dei Giganti Giovanna Botteri, insieme a Eugenio Cau, parlerà di Soffiando nel vento. Donne che non si arrendono (Solferino).

Alle 17, a Palazzo Senza Tempo, Beatrice Mautino dialogherà con Marco Martinelli intorno a Skincare, pelle e beauty. La scienza dei cosmetici (Gribaudo).

La manifestazione si concluderà alle 18 al Cinema Passerotti con Il Canto di Natale, una lettura del classico di Charles Dickens affidata alla voce di Matteo Caccia, con musiche di Luca Micheli.

Un programma che attraversa generi e linguaggi differenti, dalla narrativa all’inchiesta, dalla divulgazione al racconto dell’attualità, confermando la volontà di fare di Peccioli un luogo in cui i libri diventano occasione di incontro, riflessione e condivisione.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il temporary store sarà aperto venerdì 4 dicembre dalle 15 alle 19 e sabato 5 e domenica 6 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

La Fondazione Peccioliper e il Comune di Peccioli ringraziano tutte le librerie e le realtà che hanno aderito al progetto, contribuendo alla realizzazione di un’iniziativa che riconosce nei libri e nella lettura strumenti fondamentali per la crescita culturale e sociale di una comunità.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Belvedere spa.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

4–6 dicembre 2026

Venerdì 4 dicembre

Ore 17:00 – Palazzo Senza Tempo

Monica Maggioni con Luca Sofri

Il partito di Dio (Mondadori)

Ore 18:30 – Palazzo Senza Tempo

Rosario Pellecchia con Luca Sofri

Così doveva andare (Feltrinelli)

Ore 21:00 – Galleria dei Giganti

Francesco Costa con Annalisa Cuzzocrea

Come se ne esce. Il mondo dopo Donald Trump (Mondadori)

Sabato 5 dicembre

Ore 10:30 – Galleria dei Giganti

Luca Sofri con Francesco Costa

I giornali, spiegati bene

Ore 12:00 – Galleria dei Giganti

Nicola Lagioia con Marino Sinibaldi

Santa Barbara (Einaudi)

Ore 14:30 – Palazzo Senza Tempo

Chi ha vinto il Premio Vero

Con Marino Sinibaldi, Luca Sofri e i finalisti Sandra Cane, Alaa Faraji, Elena Granata e Valerio Mattioli

Ore 15:00 – Galleria dei Giganti

Csaba dalla Zorza con Alessandra Tedesco

Io sono Adele (Marsilio)

Ore 16:00 – Palazzo Senza Tempo

Ernesto Maria Ruffini con Luca Sofri

Cosa sarà. Appello per un paese più uguale (Donzelli editore)

Ore 17:00 – Galleria dei Giganti

Corrado Formigli con Luca Sofri

Silenzio stampa (Feltrinelli)

Ore 17:30 – Cinema Passerotti

Vinicio Marchioni con Matteo Caccia

Le vite in atto. Sette storie di teatro (Marsilio)

Ore 18:00 – Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri con Michele Serra

Novecento, atto secondo (Il Post e Iperborea)

Ore 19:00 – Galleria dei Giganti

Silvia Salis con Marianna Aprile

È già domani (Feltrinelli)

Domenica 6 dicembre

Ore 10:30 – Palazzo Senza Tempo

Michele Serra con Luca Sofri

I giornali, spiegati bene

Ore 12:00 – Palazzo Senza Tempo

Marta Papini con Luca Sofri

Quel che luccica (Altrecose)

Ore 12:00 – Galleria dei Giganti

Stefano Nazzi con Nicola Ghittoni

Profeti del buio. Potere, manipolazione, violenza: i segreti delle sette (Mondadori)

Ore 14:30 – Palazzo Senza Tempo

Donatella Di Pietrantonio con Matteo Caccia

Lasciarsi tardi (Einaudi)

Ore 15:30 – Cinema Passerotti

Cose che ho imparato sui libri

Luca Sofri

Ore 16:00 – Galleria dei Giganti

Giovanna Botteri con Eugenio Cau

Soffiando nel vento. Donne che non si arrendono (Solferino)

Ore 17:00 – Palazzo Senza Tempo

Beatrice Mautino con Marco Martinelli

Skincare, pelle e beauty. La scienza dei cosmetici (Gribaudo)

Ore 18:00 – Cinema Passerotti

Il Canto di Natale

Matteo Caccia legge il classico di Charles Dickens

Musiche di Luca Micheli

Ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti

Fonte: Ufficio Stampa

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