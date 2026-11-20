Ieri, 19 novembre, il Consiglio comunale di Empoli si è confrontato sui temi della sicurezza idraulica e della gestione delle acque, a partire da un’interrogazione presentata da Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli. Da una parte l’opposizione, che punta il dito contro l'eccessiva impermeabilizzazione dei terreni e le scelte urbanistiche del nuovo Piano Operativo Comunale (POC), chiedendo interventi immediati per mettere in sicurezza le aree più fragili prima della prossima emergenza. Dall’altra l’Amministrazione comunale, che rivendica la solidità delle opere strutturali già avviate e il percorso verso una "città spugna", come la definisce l'assessore Falorni, capace di coniugare la tutela ambientale con lo sviluppo del tessuto economico e produttivo locale.

Maccari (M5S): "Tanti allagamenti, ma Empoli consuma suolo e non ha parametri aggiornati"

Ad illustrare l’interrogazione in aula è stato il consigliere del Movimento 5 Stelle Jacopo Maccari, che ha chiesto un cambio di passo rispetto alla gestione delle emergenze: "Nel decennio 2016-2026 Empoli è stata colpita con significativa frequenza da gravi allagamenti e alluvioni. Dal 1° agosto 2016 fino agli eventi più recenti del settembre 2026 si sono registrate crisi in media ogni 18-22 mesi: non si possono più considerare episodi straordinari o sporadici, come confermano anche gli studi del CNR e dell'Università di Milano sull’aumento delle piogge intense spinte dalla crisi climatica. A livello locale la situazione è aggravata dal consumo di suolo e dall'impermeabilizzazione dei terreni: Empoli ha raggiunto circa 1.139 ettari, ovvero il 18% del suo territorio, il valore più alto di tutto l'Empolese Valdelsa".

Secondo il consigliere, le criticità ricorrenti nel centro storico, a Ponzano, a Carraia e nel sottopasso della stazione dimostrano che la rete fognaria e i corsi d'acqua non sono adeguati agli attuali parametri meteorologici: "Serve un cambio di visione, passando dalla gestione della singola emergenza a una pianificazione più strutturale e aggiornando i parametri tecnici".

La risposta dell'Amministrazione: gli interventi in programma e la "città spugna"

A rispondere per l’Amministrazione è stato l’assessore Simone Falorni, che ha elencato il piano di investimenti e manutenzioni messo in campo con Acque SpA, Genio Civile e Consorzio di Bonifica: "L'Amministrazione comunale ha avviato da tempo con Acque SpA azioni volte a ispezionare e controllare il sistema fognario in modo straordinario. Le verifiche sono già avvenute a partire da Ponzano e sono in corso in altre zone, da via 11 Febbraio a Serravalle, Santa Maria, Corea e Cascine. Il 17 settembre scorso il sistema è andato in eccessiva pressione per un'intensità d'acqua straordinaria caduta in poco tempo che mette in crisi tutti gli spazi urbani, ma la rete ha poi smaltito in autonomia le acque accumulate. Abbiamo comunque presentato progetti puntuali di potenziamento all’attenzione di AIT e Acque, oltre a formulare un intervento risolutivo per la parte più bassa del centro storico, dove a giorni uscirà anche un primo avviso di supporto ai commercianti per le paratie anti-allagamento".

"Dal 2025 - ha spiegato l'assessore - abbiamo riorganizzato la manutenzione delle caditoie stradali individuando un tecnico dedicato e una ditta attrezzata. La prospettiva futura è aumentare la permeabilità realizzando una vera "città spugna" attraverso il Patto per il Verde e le Nature-Based Solutions inserite nel nuovo Piano Operativo: dagli 11.000 metri quadrati di verde in piazza Matteotti al nuovo parco di Sant’Andrea da 4.000 metri quadrati, fino al grande parco previsto a Santa Maria e all'eliminazione di previsioni edificatorie come già fatto a Ponzano".

Falorni ha poi illustrato il cronoprogramma dei cantieri idraulici: "Sono in fase di ultimazione i lavori da 2,2 milioni di euro per il raddoppio arginale dell’Orme tra Pozzale, Case Nuove e Moriana, mentre è in corso la conferenza dei servizi per la cassa di espansione Orme 4 e il nuovo ponte di via delle Coltelline, un’opera da 5,7 milioni. Per le casse di laminazione di Sant'Andrea e Fontanella (2 milioni di euro) contiamo di indire la conferenza dei servizi a inizio 2027. A questo si aggiungono la nuova arginazione dell’Arno a Tinaia da 800mila euro già completata dal Genio Civile, il ripristino del rio dei Cappuccini e i lavori sul rio di Vitiana".

Una risposta che, a fronte della portata di opere ancora da realizzare e alcune da finanziare, non convince del tutto il consigliere Maccari: "Bene che i problemi siano attenzionati e che sia stata avviata la costruzione di opere importanti come le casse di laminazione. Tuttavia, si tratta di interventi molto onerose in termini economici e temporali. Il problema è cosa succederà mentre progettiamo e realizziamo queste grandi opere: nelle aree critiche avverrà sicuramente un altro fenomeno alluvionale. Rivolgo quindi un ulteriore invito all'Amministrazione affinché si operi subito per risolvere le situazioni puntuali, anche attraverso opere momentanee, per ridurre al minimo i danni della prossima alluvione".

Teresa Vitrano

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