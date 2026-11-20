Arte e gastronomia, un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale di Castelfiorentino che si concluderà con una cena augurale preparata dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto “F. Enriques”. E’ questa l’iniziativa promossa dall’Associazione “Le Tre Valli”, in programma venerdì 18 dicembre, che a partire dal pomeriggio (ore 17.00) offre l’opportunità di ben tre visite guidate: al Teatro del Popolo, al Centro Culturale “Cambio” e infine al Museo Be.Go.

Il primo appuntamento è al Teatro del Popolo, dove ai visitatori sarà offerta la possibilità di conoscere la storia e tanti piccoli “segreti” di uno dei teatri ottocenteschi più importanti della Toscana, simbolo identitario di una comunità il cui passato è ben rappresentato dalle immagini e dalle gigantografie del fotografo David Bastianoni, visibili al suo interno.

A seguire la visita del Centro Culturale “Cambio”, delle sue collezioni permanenti e dell’esposizione temporanea dedicata alle opere di Fabio Calvetti, “L’attesa”, a cura di Antonio Natali: immagini sospese tra realtà e visione, in cui la solitudine e l’incomunicabilità diventano il filo conduttore di un percorso popolato da figure femminili, interni silenziosi e scenari urbani, dove la sensualità dialoga con il senso di sospensione e con le contraddizioni del presente.

Ultima visita in programma al Museo Be.Go., che si trova poco distante, in cui sarà possibile ammirare i due affreschi realizzati originariamente da Benozzo Gozzoli nelle cappelle viarie, mediante le quali il famoso pittore fiorentino (“genius loci” della Valdelsa) lasciò due testimonianze importanti della cultura rinascimentale in Toscana.

Alle 19.30, infine, Cena augurale presso l’Istituto “F. Enriques”: un’occasione conviviale a base dei prodotti del territorio sapientemente rivisitati dagli studenti e studentesse dell’Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) dell’Enriques, circondata dalle suggestive immagini messe a disposizione del Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”.

La serata, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, è organizzata in collaborazione con Proloco, l’ISIS “F. Enriques” e il Gruppo fotografico “Giglio Rosso”

“Questa iniziativa – sottolinea l’Assessore alla Cultura e Turismo, Franco Spina – nasce da una preziosa collaborazione tra la Proloco, l’Istituto Enriques e le associazioni del nostro territorio, ed è finalizzata a promuovere non solo il patrimonio culturale e artistico di Castelfiorentino, attraverso visite guidate organizzate in un solo pomeriggio durante il periodo natalizio, ma anche l’offerta gastronomica, in sinergia con il percorso formativo degli studenti e delle studentesse dell’indirizzo Alberghiero della nostra scuola superiore. Un bel “pacchetto”, insomma, spendibile anche per i turisti che in questo periodo visiteranno l’Empolese Valdelsa”.

Il contributo a persona è di 50 euro, comprensivo della cena e di tutte le visite guidate. Per le prenotazioni (entro e non oltre il 10 dicembre) contattare l’Ufficio Turistico di Castelfiorentino (0571.629049, mail: ufficioturistico@comune. castelfiorentino.fi.it ), che osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:30 ed il sabato dalle 9:30 alle 11:30.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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