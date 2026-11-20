L’Ausl Toscana Centro è Azienda Lean 2026. Il riconoscimento è stato assegnato ieri sera a Roma, nella cornice di Palazzo Brancaccio, nell’ambito del Lean Healthcare Award, il premio nazionale dedicato alle esperienze di innovazione e miglioramento organizzativo in sanità. Tra le 108 aziende sanitarie italiane partecipanti, l’Azienda si è distinta per aver trasformato il Lean Management in una strategia strutturata, estesa ai diversi ambiti dell’organizzazione e orientata al miglioramento dei processi assistenziali e gestionali.

La motivazione del premio sottolinea la capacità di aver costruito un sistema Lean diffuso, in grado di tradurre le priorità strategiche in interventi concreti e di integrare il miglioramento continuo nella cultura aziendale. Un percorso che non si limita alla realizzazione di singoli progetti, ma coinvolge progressivamente strutture, servizi e professionisti, con l’obiettivo di rendere più efficaci i processi, migliorare la qualità delle cure e l’esperienza dei pazienti, oltre a favorire condizioni di lavoro più adeguate per gli operatori.

Tra le esperienze più significative figura il progetto dedicato al percorso dei pazienti con frattura di femore, che interessa sette ospedali aziendali. Accanto a questa iniziativa sono stati sviluppati numerosi interventi nei diversi presidi, finalizzati a migliorare l’efficienza, la sicurezza e la continuità dei percorsi assistenziali.

Negli anni, il lavoro è passato dalla gestione di singoli progetti alla costruzione di una vera e propria Lean Strategy aziendale. Un'evoluzione sostenuta dal Team di miglioramento organizzativo (Tmo), dalla rete di professionisti formati attraverso gli Eventi di miglioramento rapido e dall'introduzione di strumenti digitali per la gestione delle progettualità, secondo i principi dell'Hoshin Kanri, metodologia che consente di collegare gli obiettivi strategici alle attività operative.

«Questo premio – ha commentato il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Toscana centro Valerio Mari – riconosce una scelta precisa: fare del miglioramento continuo una strategia di governo dell’Azienda, non una successione di iniziative isolate. In una realtà sanitaria complessa come la nostra, il Lean Management ci aiuta a leggere i processi, assumere decisioni basate sui dati e utilizzare in modo più efficace le risorse disponibili.

«Il suo valore – ha detto ancora Valerio Mari – non si esaurisce negli strumenti e nelle metodologie: sta soprattutto nella capacità di coinvolgere i professionisti, valorizzarne le competenze e individuare insieme soluzioni che migliorino il lavoro quotidiano e i percorsi dei pazienti. È un risultato che appartiene a tutta la comunità aziendale».

Il direttore generale ha inoltre rivolto un ringraziamento alla dottoressa Maria Teresa Mechi, tra le pioniere dell’introduzione del Lean Management nella sanità italiana, per il contributo dato allo sviluppo di questo approccio in Azienda. Un riconoscimento è stato espresso anche al Tmo, ai Team di miglioramento rapido e a tutti i professionisti che, nei diversi ruoli e presidi, partecipano ai progetti e contribuiscono alla revisione dei processi organizzativi e assistenziali.

Fonte: Ausl Toscana Centro

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