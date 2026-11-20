Grande partecipazione ieri sera, giovedì 19 novembre, al Centro per la cultura del territorio I Lecci per l’incontro con Cecilia Sala, giornalista, voce del podcast 'Stories' di Chora Media e autrice de 'I figli dell’odio' (Mondadori). Presenti 250 persone, molte delle quali giovani: una platea attenta e partecipe che ha riempito la sala e ha seguito per quasi due ore un dialogo intenso sulle crisi che stanno cambiando gli equilibri internazionali.

Intervistata da Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli, Cecilia Sala ha parlato della radicalizzazione delle giovani generazioni in Israele e Palestina, delle prospettive di un cambiamento del quadro politico dopo le elezioni israeliane, del mutamento dell’ordine internazionale prodotto dall’invasione russa dell’Ucraina. Nel suo racconto ha unito l’analisi della politica internazionale alle storie delle persone incontrate nei suoi reportage sul campo. La serata si è conclusa con un momento dedicato al firmacopie, durante il quale sono state vendute numerose copie del libro grazie alla presenza del negozio Hoppipolla.

“Cecilia Sala ha la grande capacità di rendere con equilibrio la complessità dei principali teatri di conflitto che attraversano le relazioni internazionali - commenta Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli. - Siamo onorati che abbia scelto Montespertoli per farlo e siamo orgogliosi che la cittadinanza e molte persone anche dai comuni limitrofi abbiano aderito con tanto entusiasmo. L’obiettivo della serata era stimolare la curiosità e la volontà di approfondire, rifiutando le risposte semplici e le scorciatoie: confidiamo che sia stato un momento alto per la crescita culturale del nostro territorio”.

La serata ha preso il via alle 19 con un’apericena a base di prodotti del territorio, ospitata presso l’enoteca del Centro. L’incontro fa parte di 'Leggere Fuori', progetto della rete REA.Net e rientra nel ciclo di iniziative culturali in programma a Montespertoli per l’autunno e l’inverno, che si alternano tra il Centro culturale Le Corti e il centro I Lecci. 'I figli dell’odio' e gli altri libri di Cecilia Sala si possono prendere in prestito alla Biblioteca comunale 'E. Balducci'.

Il prossimo appuntamento di 'Leggere Fuori' è 'Trame di Pace', mercoledì 25 novembre alle 21 sempre al Centro per la cultura del territorio I Lecci.

Foto documentali dell'evento realizzate da Alessandro Fontani e Stefano Vignozzi

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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