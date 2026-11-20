Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito giovedì 19 novembre 2026, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

9.Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, contrari Buongiorno Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare.

10.Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2026 – Terzo aggiornamento. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Buongiorno Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, contrari Fratelli d'Italia, Empoli del Fare.

11.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su piscina comunale di Empoli. Mantenimento della gestione pubblica del servizio. Il punto è stato approvato, con emendamento, con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, contrari Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Empoli del Fare.

12.Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra su tutela del territorio del comune di Empoli da insediamenti per la produzione di energia nucleare e lo stoccaggio di materiale radioattivo: dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Empoli del Fare.

13.Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sulla questione abitativa: criticità del nuovo piano casa, tutela del patrimonio ERP e attivazione di strumenti straordinari di intervento pubblico. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Empoli del Fare.

14.Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sull’inserimento di una nuova misura minima Z.R.A. (Zona di Rispetto dell’Albero) all’interno delle indicazioni fornite dal ‘Patto del Verde’. Il punto è stato approvato all'unanimità

15.Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra: “per una gestione economica comunale che rispetti i principi etici della Pace, della sostenibilità sociale e ambientale”. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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