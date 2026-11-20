Si è svolto ieri, giovedì 19 novembre, un servizio congiunto di controlli straordinari organizzato dalla Questura di Lucca in collaborazione con la Polizia Locale. A renderlo noto è l'assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei.

“Ancora una volta gli agenti della Questura e della nostra Polizia Locale, che ringrazio per la costante dedizione, hanno lavorato fianco a fianco conducendo una giornata di controlli straordinari - spiega Bartolomei. - L'operazione si è svolta dalle 15 alle 21 e ha portato all'identificazione di ben 116 persone, di cui 56 extracomunitari e 3 minori, oltre che alla verifica di 58 veicoli, sia in periferia che nel centro storico di Lucca".

In particolare, riferisce l'assessore, gli agenti della Polizia Locale hanno presidiato la via Romana: "Con controlli su 30 veicoli e 50 persone che hanno portato a una denuncia per guida in stato di ebbrezza, e l'area della stazione ferroviaria, dove sono state identificate 20 persone".

"Inoltre - prosegue Bartolomei - sempre congiuntamente, ieri è stata nuovamente ispezionata la zona del Mercato del Carmine. Questa operazione conferma quanto sia fondamentale e strategica la sinergia operativa tra la Polizia Locale e la Polizia di Stato: fare squadra sul territorio moltiplica l'efficacia delle azioni e lancia un segnale chiaro di presenza dello Stato e delle istituzioni. Presidiare con costanza e capillarità i punti più sensibili della città, ascoltando le segnalazioni dei cittadini, è l'unico vero antidoto per prevenire sul nascere episodi di microcriminalità e situazioni di degrado urbano. L'amministrazione comunale è in prima linea su questo fronte: continueremo a investire risorse ed energie affinché Lucca resti una città sicura, vivibile e tutelata in ogni suo quartiere” conclude l'assessore.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

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