Offrire una risposta immediata al bisogno primario di cura e dignità nelle prime ore successive a un trauma. Con questo spirito è stato consegnato all'ospedale San Giuseppe di Empoli il "Kit Lions per il Codice Rosa", progetto ideato dal Distretto Lions Toscana e che prossimamente il sodalizio svilupperà su scala nazionale.

Nei giorni scorsi alla consegna formale dei kit, nella sala dell'orologio al piano terra dell'ospedale, erano presenti il past governatore Lions Francesco Cottini, promotore del progetto nato nell'annata 2024/2025, e Francesco Stricchi, presidente del Lions Club Boccaccio di Certaldo.

All'iniziativa hanno partecipato la presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa Francesca Giannì, l'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli Valentina Torrini. A fare gli onori di casa la direttrice del presidio ospedaliero San Giuseppe Francesca Bellini. Per il pronto soccorso sono intervenute la dottoressa Maria Claudia Papa, referente per il Codice Rosa con l'infermiera Emanuela Ciocci e per il Dipartimento materno-infantile la direttrice della struttura Ostetricia Professionale dottoressa Arianna Maggiali.

L'iniziativa risponde a una necessità concreta del percorso di emergenza-urgenza. Spesso la persona che ha subito una violenza arriva in pronto soccorso in fuga dal maltrattante, senza un cambio di vestiti o in stato di forte privazione. In molti casi, inoltre, gli indumenti indossati vengono trattenuti e sequestrati per le analisi e i rilievi di natura forense.

"All'interno del kit - ha spiegato il past governatore Francesco Cottini - ci sono oggetti che non hanno un grosso valore economico, ma sono di grandissimo aiuto per chi arriva in pronto soccorso dopo aver subito una violenza. Gli indumenti vengono spesso trattenuti per motivi giudiziari: questo kit fornisce un supporto indispensabile e concreto nell'immediato".

Per preservare la massima riservatezza, lo zainetto non riporta alcun riferimento visibile al circuito antiviolenza. La dotazione comprende capi di vestiario e articoli per la cura personale: T-shirt, slip senza cuciture, reggiseno a canottiera, calzini, ciabatte, salvietta in cotone, spazzola per capelli, detergente intimo, shampoo/doccia, assorbenti salva slip e kit per l'igiene orale. Per i mesi freddi o l'uscita dall'ospedale, la fornitura si arricchisce anche di una tuta invernale.

"Vi ringrazio - ha detto Francesca Bellini - perché, al di là dell'utilità oggettiva di un kit di prima necessità, pensare a queste piccole cose rappresenta un forte segno di vicinanza alla persona nel suo momento di massima fragilità. È un gesto che sarà enormemente apprezzato".

"Sembra una cosa piccola - ha aggiunto Maria Claudia Papa - ma per una vittima che arriva sconvolta in ospedale è enorme. Non si tratta solo del singolo oggetto, ma del messaggio: qualcuno ci ha pensato. È un abbraccio rivolto sia alla persona assistita sia al personale sanitario che la prende in carico".

L'intervento evidenzia l'efficacia di un lavoro di squadra coordinato tra il sistema sanitario, le amministrazioni locali e il terzo settore, capace di unire la tempestività del soccorso medico all'attenzione per i bisogni umani delle persone assistite.

"Tutto l'arco della violenza si consuma purtroppo sul corpo delle donne - ha detto Francesca Giannì -. Per questo ci vuole grande delicatezza e professionalità: chi arriva in pronto soccorso in uno stato di profonda vulnerabilità deve sentire che c'è una rete di persone e un percorso pronto ad accoglierla e a non lasciarla sola".

"Quando una donna scappa da una violenza – ha affermato Valentina Torrini - arriva com'è, spesso in ciabatte o in camicia da notte. Un kit come questo ridà dignità alla persona e dimostra che qualcuno ha pensato ai suoi bisogni primari. Possiamo fare la differenza solo se tutti i soggetti lavorano insieme".

All'incontro erano presenti anche le rappresentanti del Centro Aiuto Donna Lilith, associazione antiviolenza da anni impegnata nella promozione della parità di genere e nel sostegno a donne e minori, e il coordinatore delle Misericordie Empolese Valdarno Valdelsa Maurizio Chinaglia.

Alla conclusione dell'incontro una delegazione del Lions Distretto, accompagnato dall'infermiera Emanuela Ciocci, ha fatto un breve sopralluogo al pronto soccorso empolese per prendere visione della "stanza rosa" che viene impiegata nei casi in cui si renda necessario prestare le cure a una donna vittima di violenza.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

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