La Toscana perde una figura di grande rilievo nel mondo della medicina e della ricerca con la scomparsa, all’età di 91 anni, del professor Giulio Masotti, originario di Serravalle Pistoiese, medico, ricercatore e docente universitario, tra i protagonisti della geriatria moderna in Italia.

"Con la scomparsa del professor Giulio Masotti perdiamo una personalità di grande valore, un uomo di straordinarie competenze che ha dato un contributo importante alla medicina e alla ricerca, affermandosi come punto di riferimento nel panorama scientifico nazionale. Desidero esprimere il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ricorda il professor Masotti, sottolineandone il valore professionale e umano.

"Il suo percorso scientifico e professionale – prosegue Giani – ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo della geriatria italiana, in particolare nello studio delle patologie legate all’invecchiamento e nella cura delle demenze. Al suo impegno si devono esperienze importanti come la nascita dei Centri Diurni Alzheimer e la promozione del Convegno nazionale dedicato a questa patologia, che ha trovato negli anni proprio tra Pistoia e Montecatini un importante punto di riferimento".

"Voglio ricordare anche le sue qualità umane, la gentilezza, la sensibilità e la dedizione con cui ha saputo accompagnare il proprio impegno scientifico e professionale. È stato un uomo capace di mettere le proprie conoscenze al servizio della comunità e delle persone più fragili, lasciando un segno che va ben oltre i risultati della sua attività medica. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la Toscana e per l’intera comunità scientifica italiana".

Masotti aveva mantenuto nel corso degli anni un forte legame con il territorio pistoiese e con le sue istituzioni. Aveva ricoperto gli incarichi di consigliere generale e componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Caript ed era, tra i suoi impegni più recenti, presidente dell’Assemblea dei soci della Fondazione Jorio Vivarelli, realtà alla quale era particolarmente legato.

Con la sua scomparsa la Toscana perde un protagonista della medicina e della ricerca, che ha dedicato la propria vita alla conoscenza, all’innovazione scientifica e alla cura delle persone.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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