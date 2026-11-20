Dai gioielli delle botteghe fiorentine alle lame di Scarperia, dalla ceramica di Montelupo ai cappelli di Signa, fino alla pelletteria di Scandicci. Cinque produzioni, cinque percorsi verso il riconoscimento europeo delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

A portarli avanti è CNA Firenze Metropolitana, insieme a produttori, consorzi e soggetti istituzionali. L’obiettivo è comune: proteggere il valore delle lavorazioni locali, contrastare le imitazioni e rafforzare la competitività delle imprese. Iter in fasi differenti, sui quali l’associazione degli artigiani e la Camera di Commercio di Firenze hanno fatto il punto ieri a Palazzo Medici Riccardi, in un incontro organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze.

«Non basta custodire una tradizione, bisogna dare un futuro alle imprese che la mantengono viva – afferma Francesco Amerighi, presidente di CNA Firenze Metropolitana –. Le IGP sono uno strumento concreto per tutelare le produzioni autentiche, contrastare chi sfrutta impropriamente il nome e la reputazione di prodotti e territori e rafforzare la competitività delle imprese. È per questo che CNA affianca i produttori nei percorsi di riconoscimento».

«L’artigianato non è una componente marginale, ma il cuore pulsante e l’identità stessa dell’economia fiorentina – sottolinea Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze –. Le nuove IGP rappresentano un’opportunità per le nostre produzioni e uno strumento per difendere l'autenticità e il valore del lavoro. Come Camera di commercio siamo la casa di tutte le imprese, e riteniamo particolarmente importante essere vicini a quelle più piccole, che spesso non hanno strutture interne per sostenere da sole l'onere e la complessità di certi iter burocratici. Insieme alla Regione Toscana e alle associazioni di categoria, siamo in prima linea con risorse e supporto concreto per accompagnare nel percorso per il riconoscimento i nostri artigiani: tutelare il saper fare significa garantire un futuro economico solido e sostenibile all'intero territorio».

Lo Stile Orafo Fiorentino è già a un passo dal traguardo. Tra le prime nove produzioni italiane ad aver ottenuto il via libera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal 19 ottobre è approdato alla fase europea, all'esame dell'EUIPO. Al centro del lavoro del Consorzio Stile Orafo Fiorentino, sostenuto da CNA, la tutela di tecniche e caratteristiche estetiche tramandate nei secoli.

A Scarperia e San Piero, dove i produttori hanno unito le forze nell’associazione Lame di Scarperia, costituita insieme al Comune e con il sostegno di CNA, si lavora al disciplinare di produzione. A Montelupo Fiorentino, invece, il percorso verso l’IGP della ceramica coinvolge Comune, CNA, Fondazione Ceramica Montelupo e produttori. Scandicci e Signa completano il quadro, con i progetti per la pelletteria, specializzazione manifatturiera di rilievo internazionale, e per il cappello, legato alla storica lavorazione della paglia.

Ma ottenere un'IGP non è una semplice formalità. «Non parliamo di un bollino promozionale, bensì di un marchio che tutela una denominazione e il suo legame con il territorio – spiega Lorenzo Cei, direttore di CNA Firenze Metropolitana –. Le opportunità sono importanti, ma per coglierle servono disciplinari, documentazione, verifiche e competenze specialistiche. Un lavoro complesso, soprattutto per le imprese più piccole. Fondamentale, quindi, la collaborazione tra produttori, associazioni e istituzioni. Regione Toscana, Comuni e Camera di Commercio possono contribuire ad accompagnare questi percorsi, anche attraverso strumenti di sostegno e risorse dedicate».

Complessivamente, nei cinque territori interessati operano 617 imprese attive nei comparti economici di riferimento: 313 a Firenze tra oreficeria e gioielleria, 211 nella pelletteria a Scandicci, 76 nella ceramica a Montelupo Fiorentino, 12 nel settore degli accessori di abbigliamento a Signa e 5 nella coltelleria a Scarperia e San Piero. Una fotografia del peso economico di queste attività, che non coincide necessariamente con il numero delle imprese che potranno utilizzare le rispettive IGP.

Ad aprire il confronto sono stati, insieme ad Amerighi e Cei, l’europarlamentare Dario Nardella, Andrea Cavani della Casa del Made in Italy di Firenze del MIMIT e Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze.

Sui singoli progetti sono intervenuti l'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini, i sindaci Federico Ignesti (Scarperia e San Piero), Simone Londi (Montelupo Fiorentino) e Giampiero Fossi (Signa), il vicesindaco di Scandicci Yuna Kashi Zadeh, insieme ai rappresentanti delle imprese e dei consorzi: Elisabetta Gardella, vicepresidente del Consorzio Stile Orafo Fiorentino; Jacopo Gagnarli della Coltelleria Fontani; Mirko Pucci di Ceramiche Virginia; Simone Balducci, presidente di CNA Federmoda Firenze e Franco Frasconi, presidente del Consorzio Il Cappello di Signa.

Le imprese attive nei comparti economici di riferimento delle cinque produzioni candidate all'IGP – 3° trimestre 2026

Fonte: Ufficio di Statistica della Camera di Commercio di Firenze

Comune di Firenze – Numero imprese attive – 3° trimestre 2026

Produzione di gioielli e articoli oreficeria e lavorazione di pietre prezione-semipreziose 176 Commercio di articoli gioielleria e orologi 137 Totale 313

Comune di Scarperia e San Piero – Numero imprese attive – 3° trimestre 2026

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 5 Totale 5

Comune di Montelupo Fiorentino – Numero imprese attive – 3° trimestre 2026

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 34 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 1 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 1 Fabbricazione di prodotti refrattari 1 Totale 37

L’IGP della Ceramica di Montelupo comprende anche i Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Montespertoli, Lastra a Signa e Signa per un totale di 39 imprese. Il numero complessivo delle imprese potenzialmente interessate è quindi pari a 76. Fonte di quest’ultimo dato: CNA Firenze.

Comune di Scandicci – Numero imprese attive – 3° trimestre 2026

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria 211 Totale 211

Comune di Signa – Numero imprese attive – 3° trimestre 2026

Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori, compresi i cappelli 12 Totale 12

Fonte: CNA Firenze - Ufficio Stampa

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