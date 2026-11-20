Incidente questa mattina a Montelupo Fiorentino, lungo la Tosco Romagnola (SS 67). Un uomo di 71 anni è finito contro un albero a bordo strada mentre era alla guida della propria Fiat 500 d'epoca.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. In un primo momento erano stati allertati anche i vigili del fuoco, poiché l'anziano era rimasto incastrato nell'abitacolo.

I soccorritori sono però riusciti a estrarlo utilizzando le attrezzature in dotazione all'ambulanza. Il 71enne è stato quindi soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Empoli. Le ferite riportate non desterebbero preoccupazione.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e nella gestione del traffico.